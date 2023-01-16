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Posted Сегодня, 16:32

Published Сегодня, 16:32

Modified Сегодня, 16:45

Updated Сегодня, 16:45

На Крылова и Жилиной дорога сузится, а на Свечникова-Родники изменят движение

Сегодня, 16:32
Фото: 1MI
Ремонтные работы и изменение схемы движения доставят неудобства новосибирским автомобилистам

В Новосибирске анонсировали изменения схемы дорожного движения

Об этом сообщают на сайте мэрии сотрудники управления автомобильных дорог администрации города.

После 20 января изменится схема дорожного движения на транспортной развязке Свечникова — Родники. Здесь установят сразу три дорожных знака — «Работает эвакуатор», «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».
Все начинания продиктованы благими намерениями чиновников — таких перемен требует безопасность дорожного движения.

С 16 по 27 января проезжая часть на перекрестке Крылова-Жилиной сузится на 3,5 метра — возле дома №55 по Крылова.
С 16 по 30 января грядут неудобства для автомобилистов на Филатова, где дорога станет меньше на 6 метров. Это в районе дома №21/1 по Забалуева.

По двум последним адресам ограничения временные -  связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах.
Будьте внимательны и готовы к переменам!

Ранее сообщалось, что сужение дороги на Немировича — Данченко составит 11 метров и будет расположено в районе дома № 32.

#Транспорт#Новосибирск#Дороги#Схемы движения#Изменения
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