На Крылова и Жилиной дорога сузится, а на Свечникова-Родники изменят движение

С 16 по 27 января проезжая часть на перекрестке Крылова-Жилиной сузится на 3,5 метра — возле дома №55 по Крылова.

С 16 по 30 января грядут неудобства для автомобилистов на Филатова, где дорога станет меньше на 6 метров. Это в районе дома №21/1 по Забалуева.