На Крылова и Жилиной дорога сузится, а на Свечникова-Родники изменят движение

Posted Сегодня, 16:32
Published Сегодня, 16:32
Modified Сегодня, 16:45
Updated Сегодня, 16:45
После 20 января изменится схема дорожного движения на транспортной развязке Свечникова — Родники. Здесь установят сразу три дорожных знака — «Работает эвакуатор», «Стоянка запрещена по четным числам месяца» и «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца».
Все начинания продиктованы благими намерениями чиновников — таких перемен требует безопасность дорожного движения.
С 16 по 27 января проезжая часть на перекрестке Крылова-Жилиной сузится на 3,5 метра — возле дома №55 по Крылова.
С 16 по 30 января грядут неудобства для автомобилистов на Филатова, где дорога станет меньше на 6 метров. Это в районе дома №21/1 по Забалуева.
По двум последним адресам ограничения временные - связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах.
Будьте внимательны и готовы к переменам!
Ранее сообщалось, что сужение дороги на Немировича — Данченко составит 11 метров и будет расположено в районе дома № 32.