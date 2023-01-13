На перекрестке Станиславского и Немировича-Данченко дорога сузится на 11 метров

Сужение дороги на Немировича — Данченко составит 11 метров и будет расположено в районе дома № 32.

На Станиславского дорога станет меньше на 2 метра.

Неудобства для автомобилистов продлятся с 13 по 19 января.

Водителей просят быть внимательнее — руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.