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Posted Сегодня, 16:56

Published Сегодня, 16:56

Modified Сегодня, 17:01

Updated Сегодня, 17:01

На перекрестке Станиславского и Немировича-Данченко дорога сузится на 11 метров

Сегодня, 16:56
Фото: 1MI
Ремонт теплотрассы доставит неудобства всем: коммунальным службам и автомобилистам
Мэрия Новосибирска сообщает, что ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассе.

Сужение дороги на Немировича — Данченко составит 11 метров и будет расположено в районе дома № 32.
На Станиславского дорога станет меньше на 2 метра.
Неудобства для автомобилистов продлятся с 13 по 19 января.
Водителей просят быть внимательнее — руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске засыпали снегом полосу, по которой ходит общественный транспорт. Фотография опубликована в ТГ-канале «Комфортный регион».

#Транспорт#Город#Новосибирск#Дорога#Ремонт#Сужение полос
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