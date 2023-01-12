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Новосибирцы опубликовали фото заваленной снегом дороги

Сегодня, 03:38
Фото: Комфортный регион/Телеграм
Дорожники скинули снег на первую полосу

В Новосибирске засыпали снегом полосу для общественного транспорта

В Новосибирске засыпали снегом полосу, по которой ходит общественный транспорт. Фотография опубликована в ТГ-канале «Комфортный регион».

Как следует из поста канала, дорожники засыпали выделенную для общественного транспорта полосу. Однако где именно сделана данная фотография, не уточняется.

«Город заботится о приоритете общественного транспорта», - пишет ТГ-канал.  

Следственный комитет по региону отреагировал на снимок и начал проверку по факту некачественной уборки снега в городе. По результатам проверки дадут оценку лицам, которые халатно отнеслись при выполнении своих обязанностей.

В Новосибирске СК проверит дорожников из-за плохой уборки снега
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Напомним, что в Новосибирской области морозы отступят с сегодняшнего дня. На этой неделе ожидается снег и потепление до -15 градусов. 

#Эмилия Губарева#Транспорт#Город
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