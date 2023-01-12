Как следует из поста канала, дорожники засыпали выделенную для общественного транспорта полосу. Однако где именно сделана данная фотография, не уточняется.
«Город заботится о приоритете общественного транспорта», - пишет ТГ-канал.
Следственный комитет по региону отреагировал на снимок и начал проверку по факту некачественной уборки снега в городе. По результатам проверки дадут оценку лицам, которые халатно отнеслись при выполнении своих обязанностей.
Напомним, что в Новосибирской области морозы отступят с сегодняшнего дня. На этой неделе ожидается снег и потепление до -15 градусов.