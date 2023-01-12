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Когда Новосибирск отпустят 30-градусные морозы: с 12 января-2023 придет потепление

Сегодня, 01:21
Фото: 1MI
Морозы отступят с 12 января

В Новосибирске морозы сменит снег и порывистый ветер 12 января

В Новосибирской области несколько дней сохраняются сильные 30-градусные морозы. Однако с четверга, 12 января в регионе ожидается потепление, о чем свидетельствуют погодные сервисы.

По данным Западно-Сибирского УГМС, потепление в Новосибирскую область придет с 12 января. Днем температура воздуха будет -21…-23 ℃. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Осадков не ожидается.

В пятницу, 13 января днем потеплеет до -14…-15 ℃, а ночью ожидается -21…-23 ℃. Ветер порывистый, усилится до 17 м/с.

В субботу, 14 января днем сохранится температура в пределах -11…-13 ℃, ночью -15…-17 ℃. Порывы ветра до 16 м/с. Выпадет снег.

Сервис «Яндекс. Погода» тоже свидетельствует о потеплении с сегодняшнего дня. Днем прогнозируется снег, а температура воздуха с -31 покажет -20 ℃.

13 и 14 января потеплеет до -13…-14 ℃ днем и -15…-12 ночью. Такая температура воздуха продержится всю следующую неделю. Местами пройдет снег.

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Напомним, что ранее иностранцы, проживающие в Новосибирске рассказали, как выживают в сибирские морозы. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирская область#Погода на 3 дня в Новосибирске#Морозы в Новосибирске
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