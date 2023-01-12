Когда Новосибирск отпустят 30-градусные морозы: с 12 января-2023 придет потепление

В Новосибирске морозы сменит снег и порывистый ветер 12 января

В Новосибирской области несколько дней сохраняются сильные 30-градусные морозы. Однако с четверга, 12 января в регионе ожидается потепление, о чем свидетельствуют погодные сервисы.

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