В Новосибирске СК проверит дорожников из-за плохой уборки снега

Ранее гости Новосибирска и местные жители жаловались в редакцию Atas.info на огромные сугробы и грязь на улицах новогодней столицы России-2023. Хотя до праздников мэр Анатолий Локоть строго приказал следить за чистотой.
«Из публикации мы узнали, что дорожники не справляются с уборкой дорого и тротуаров от снега. Это нарушение интересов граждан. По сообщению начали проверку», - сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Новосибирской области Елена Коновалова.
Правоохранители хотят узнать, по какой причине плохо чистят улицы Новосибирска. По результатам проверки дадут оценку лицам, которые халатно отнеслись при выполнении своих обязанностей.
Напомним, из-за заснеженных дорог туристы и горожане оценили на «тройку» Новогоднюю столицу России – Новосибирск. Также они жаловались на гололед у метро, на котором многие люди расшибаются.