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В Новосибирске СК проверит дорожников из-за плохой уборки снега

Сегодня, 06:14
Фото: atas.info
Новосибирские следователи отреагировали на жалобы горожан о плохой уборке снега
Новосибирские следователи отреагировали на жалобы горожан и туристов о плохой уборке снега. Дорожные службы ждет проверка.

Ранее гости Новосибирска и местные жители жаловались в редакцию Atas.info на огромные сугробы и грязь на улицах новогодней столицы России-2023. Хотя до праздников мэр Анатолий Локоть строго приказал следить за чистотой.

«Из публикации мы узнали, что дорожники не справляются с уборкой дорого и тротуаров от снега. Это нарушение интересов граждан. По сообщению начали проверку», - сообщила пресс-секретарь СУ СК России по Новосибирской области Елена Коновалова.

Правоохранители хотят узнать, по какой причине плохо чистят улицы Новосибирска. По результатам проверки дадут оценку лицам, которые халатно отнеслись при выполнении своих обязанностей.

Напомним, из-за заснеженных дорог туристы и горожане оценили на «тройку» Новогоднюю столицу России – Новосибирск. Также они жаловались на гололед у метро, на котором многие люди расшибаются.

Гости Новосибирска оценили на «троечку» Новогоднюю столицу России-2023
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Уборка снега#Снег#СК
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