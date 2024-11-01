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Дорога

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Ноябрь
Губернатор назвал главные задачи для мэра Новосибирска
Глава региона положительно оценивает работы новой команды новосибирской мэрии, о чем рассказал во время прямого эфира.
1 ноября, 05:33
Октябрь
Разрез «Богатырь» заставят ремонтировать испорченную дорогу в Новосибирской области
Грузовикам угольщиков закрыли проезд через село Медведское после протестов местных жителей.
27 октября, 10:13
На дорогу до микрорайона «Клюквенный» в Новосибирске потратят 1,4 млрд рублей
24 октября, 09:44
Водители годами объезжают пробку по тротуару в Новосибирске — ГАИ не реагирует
В Новосибирске водители повадились сокращать время в пробке, объезжая ее по тротуару, о чем рассказали жители города.
24 октября, 05:08
Жители нескольких сел остались без дороги: ливни полностью размыли трассу
Жители Кыштовского района остались без дороги, проезда к некоторым селам нет, рассказали в Транспортном управлении автодорог (ТУАД) по Новосибирской области.
21 октября, 08:15
Назван срок завершения ремонта трамвайных путей на улице Мира в Новосибирске
15 октября, 06:00
Дорогу к синхротрону СКИФ реконструируют по нацпроекту БКД
В Новосибирском районе ведется реконструкция участка дороги «Инская — Барышево, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
11 октября, 11:03
Улицу Толмачевскую в Новосибирске отремонтировали внепланово в рекордный срок
В Ленинском районе в рекордно короткие сроки отремонтировали улицу Толмачевскую, сообщили в пресс-центре мэрии.
11 октября, 09:17
Движение по двум мостам в Новосибирске откроют до конца 2024 года
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев объявил о планах завершить ремонт Октябрьского и Димитровского мостов и открыть движение по ним до конца 2024 года.
9 октября, 11:52
Сентябрь
Незаметного пешехода насмерть сбили на новосибирской трассе
В Новосибирской области пешеход погиб под колесами автомобиля, подробности дали в ГАИ.
4 сентября, 01:48
Видео: как выглядит одна из самых плохих дорог Новосибирска
3 сентября, 09:16
Август
Выезд к федеральной трассе отремонтировали в Коченевском районе по нацпроекту
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядчики завершили укладку асфальтобетонного покрытия дороги «1394 км а/д „Р-254“ — Лесная Поляна», сообщили в пресс-центре правительства Новосибирской области.
29 августа, 09:43
Начата разработка проекта по продлению улицы Кирова в Новосибирске
23 августа, 05:09
В Новосибирске намерены отремонтировать дорогу у Димитровского моста
Объявлен аукцион на разработку проекта капитального ремонта отрезка улицы Моторной, следует из материалов сайта госзакупок.
18 августа, 09:44
Тысячи деревьев снесут в Новосибирске ради дороги к микрорайону Клюквенный
8 августа, 04:13
Дорогу к новому микрорайону Клюквенный начинают строить под Новосибирском
Заключен контракт на вырубку деревьев на месте будущей автомагистрали, следует из документации, которая имеется в распоряжении Atas.Info.
2 августа, 06:56
Июль
Бесхозной оказалась дорога к ледовой площадке «Сибирь-Арена» в Новосибирске
Автомобильная дорога, ведущая к новой ледовой арене, не состоит на муниципальном балансе, сообщили в профильном департаменте мэрии.
22 июля, 07:28
Режим повышенной готовности ввели в районе Новосибирска
16 июля, 07:50
Коммунальщики после скандала в СМИ взялись за метлы возле ЛДС в Новосибирске
15 июля, 07:04
Пешеходную дорогу к ЛДС «Сибирь-Арена» в Новосибирске размывает дождями
11 июля, 08:47

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