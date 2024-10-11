Улицу Толмачевскую в Новосибирске отремонтировали внепланово в рекордный срок

В текущем году, отметил Максим Кудрявцев, было отремонтировано почти 100 км дорог, это на 30 процентов больше, чем в прошлом. Реконструкция дорожного полотна на 14 объектах шла по нацпроекту по проекту БКД, на сегодня 12 уже сданы, оставшиеся два — в высокой степени готовности.