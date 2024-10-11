Улицу Толмачевскую в Новосибирске отремонтировали внепланово в рекордный срок

Posted 11 октября, 09:17
Published 11 октября, 09:17
Modified 11 октября, 09:19
Updated 11 октября, 09:19
Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев проверил качество выполненных работ. Глава муниципалитета отметил, что первоначально в планах ремонта дорог на 2024 год Толмачевская не значилась. Однако ситуация потребовала приятия быстрых решений.
«Полотно дороги было изношено, что существенно тормозило движение автомобилей, а также существовала угроза нарушения работы общественного транспорта. Мы приняли решение отремонтировать эту дорогу именно в этом году. На ремонт было направлено более 41 млн рублей, и в кратчайший срок, меньше месяца, дорогу отремонтировали», — подчеркнул мэр Максим Кудрявцев.
На Толмачевской существовала угроза возникновения ДТП из-за плохих дорожных условий — сверхнормативная колейность, ямы на дороге. Комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение ввести режим повышенной готовности на объекте.
Как отметил глава администрации Ленинского района города Новосибирска Александр Гриб, со стороны жителей поступало очень много жалоб.
«Трафик здесь большой, это промышленная зона, а также по этой дороге проезжают люди из Новосибирского района, Толмачево и ЖК „Пригородный простор“. Подрядной организацией „СтройСити“ было приведено в нормативное состояние дорожное полотно и ликвидирована критическая ситуация», — рассказал Александр Гриб.
На участке дороги протяженностью 1,15 км заменили асфальтовое покрытие, укрепили обочины. К 4 октября все работы были завершены.
В текущем году, отметил Максим Кудрявцев, было отремонтировано почти 100 км дорог, это на 30 процентов больше, чем в прошлом. Реконструкция дорожного полотна на 14 объектах шла по нацпроекту по проекту БКД, на сегодня 12 уже сданы, оставшиеся два — в высокой степени готовности.