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Сроки

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Ноябрь
Названы сроки открытия новой инфекционной больницы в Новосибирске
Больница уже получила все необходимые разрешения от строительных инстанций, сообщил глава региона.
1 ноября, 05:14
Октябрь
В мэрии Новосибирска сообщили о сроке подачи тепла в зоне ТЭЦ-4
30 октября, 14:01
В Новосибирске назвали срок восстановления асфальта на Октябрьском мосту
29 октября, 07:35
Названа готовность Октябрьского и Димитровского мостов — успеют ли завершить в срок
Степень завершения реконструкции мостовых переправ озвучили в ходе аппаратного совещания в мэрии Новосибирска.
15 октября, 06:15
Назван срок завершения ремонта трамвайных путей на улице Мира в Новосибирске
15 октября, 06:00
Улицу Толмачевскую в Новосибирске отремонтировали внепланово в рекордный срок
В Ленинском районе в рекордно короткие сроки отремонтировали улицу Толмачевскую, сообщили в пресс-центре мэрии.
11 октября, 09:17
Димитровский мост полностью откроют — названы сроки и существующие проблемы
8 октября, 05:19
Август
Вновь сорвано строительство затопляемого парка «Каменка» в Новосибирске
28 августа, 09:01
Грязь и вонь: как выглядит парк «Каменка» в Новосибирске за 400 млн рублей
25 августа, 03:19
Назван срок прекращения работ новосибирских пескобаз на берегу Оби
22 августа, 10:13
Четвертый мост в Новосибирске будут строить до конца 2025 года
20 августа, 04:25
В мэрии Новосибирска не могут назвать сроки сдачи станции метро «Спортивная»
16 августа, 06:43
Июль
Когда приведут в порядок площадь Калинина в Новосибирске, рассказали в мэрии
30 июля, 08:52
Сдачу четвертого моста перенесли в Новосибирске — сколько еще придется ждать?
23 июля, 11:20
Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске буксует — нет рабочих для завершения в срок
В мэрии допускают срыв сроков полного окончания реконструкции переправы из-за проблем с подрядчиком
23 июля, 05:33
Июнь
Минспорта опровергает продажу участка в Новосибирске для строительства медцентра
В региональном правительстве говорят, что контролируют все действия арендатора земли, где должен быть построен центр реабилитации спортсменов.
19 июня, 10:28
Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области
В Новосибирской области в очередной раз перенесена дата ввода в эксплуатацию новой инфекционной клиники в поселке Садовый, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.
13 июня, 03:08
Май
«Не будет моста в 2025»: Группа «ВИС» не пришла с отчетом в горсовет Новосибирска
29 мая, 07:48
Новый срок завершения работ в Первомайском сквере назвал мэр Новосибирска
21 мая, 07:42
Группа «ВИС» высказалась о продлении строительства четвертого моста в Новосибирске
Концессионер не высказывает претензий к региональному правительству и сообщает, что продление сроков было согласованным решением.
13 мая, 09:19

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