Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:08
Published Сегодня, 03:08
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
В Новосибирской области на лето перенесли срок открытия новой инфекционной больницы в поселке Садовый. Об этом глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов сообщил РБК.
Известно, что новое медицинское учреждение должно появиться в результате соглашения о государственно-частном партнерстве. Возведением его занимается холдинг «К1», обещавший сдать объект 31 августа минувшего года.
По словам чиновника, на сегодняшний день больница готова на 97%. Сроки подписания документа о вводе медицинского учреждения в эксплуатацию затянулись из-за необходимости переподключить трубу газопровода: это можно было сделать только после отопительного сезона. Сейчас данные работы уже выполнены.
Кроме того, акт о приемке здания еще необходимо согласовать в нескольких ведомствах, в том числе и в региональных управлениях Роспотребнадзора и Росстройнадзора. В связи с этим Константин Хальзов пока не может назвать более точную дату открытия больницы в Садовом.
В то же время министр заявил, что в связи с переносом сроков ответственным организациям предъявляются претензии. Например, с проектировщика здания уже по суду взыскали пять миллионов рублей.