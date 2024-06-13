Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области

Кроме того, акт о приемке здания еще необходимо согласовать в нескольких ведомствах, в том числе и в региональных управлениях Роспотребнадзора и Росстройнадзора. В связи с этим Константин Хальзов пока не может назвать более точную дату открытия больницы в Садовом.