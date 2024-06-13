atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 03:08

Published Сегодня, 03:08

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области

Вновь перенесен срок открытия новой инфекционной больницы в Новосибирской области

13 июня 2024, 03:08
Фото: 1MI
В Новосибирской области в очередной раз перенесена дата ввода в эксплуатацию новой инфекционной клиники в поселке Садовый, заявил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

В Новосибирской области на лето перенесли срок открытия новой инфекционной больницы в поселке Садовый. Об этом глава регионального министерства здравоохранения Константин Хальзов сообщил РБК.

Известно, что новое медицинское учреждение должно появиться в результате соглашения о государственно-частном партнерстве. Возведением его занимается холдинг «К1», обещавший сдать объект 31 августа минувшего года.

По словам чиновника, на сегодняшний день больница готова на 97%. Сроки подписания документа о вводе медицинского учреждения в эксплуатацию затянулись из-за необходимости переподключить трубу газопровода: это можно было сделать только после отопительного сезона. Сейчас данные работы уже выполнены.

Кроме того, акт о приемке здания еще необходимо согласовать в нескольких ведомствах, в том числе и в региональных управлениях Роспотребнадзора и Росстройнадзора. В связи с этим Константин Хальзов пока не может назвать более точную дату открытия больницы в Садовом.

В то же время министр заявил, что в связи с переносом сроков ответственным организациям предъявляются претензии. Например, с проектировщика здания уже по суду взыскали пять миллионов рублей.

Читайте также:
ФК ЦСКА вступился за инвалида, пересаженного на другое место на рейсе в Новосибирск Мигрантские кафе в очередной раз опечатали на Хилке в НовосибирскеЖенщина обвинила в бездействии очевидцев пожара в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Общество#Сроки#Инфекционная больница#Садовый#Министр здравоохранения
Подпишитесь
Оскандалившаяся компания по прокату электросамокатов Urent вернулась в Новосибирск
Сегодня, 01:22
100 тысяч рублей похитил у жительницы Белово курьер из Новосибирска
Вчера, 08:50
Исторические фонтаны снесли в микрорайоне Расточка в Новосибирске
3 июня, 06:00
100-летние дома собрались уничтожать в Новосибирске
5 июня, 03:03
Красота неземная: мощные вспышки на Солнце снял новосибирский астрофотограф
3 июня, 06:43
Первый пляж официально заработал в Новосибирске
3 июня, 06:37
"