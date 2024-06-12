ФК ЦСКА вступился за инвалида, пересаженного на другое место на рейсе в Новосибирск

Posted Сегодня, 10:08
Published Сегодня, 10:08
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
Очередной неприятный инцидент произошел на рейсе в Новосибирск авиакомпании «Победа». После переноса вылета в другой аэропорт Москвы, ребенку-инвалида пересадили со второго ряда в середину салона.
Родители Александра специально купили билеты на второй ряд — недалеко от двери. После замены билетов им незаконно отказали в компенсации.
Об инциденте стало известно представителям столичного футбольного клуба ЦСКА — спортсмены уже давно знакомы с Сашей, который за них давно болеет и в минувшем году присутствовал на всех матчах в Москве.
Армейцы решили подбодрить мальчика и пригласили его полететь с ними на первый выездной матч ЦСКА в новом сезоне. Известно, что это точно не будет Новосибирск — местный футбольный клуб сейчас отчаянно борется за выход в первую лигу.