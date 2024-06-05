atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума
atas.info
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 04:48

Published Сегодня, 04:48

Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

Собутыльник не пожалел подругу по рюмке и ударил ее ножом под Новосибирском

Собутыльник не пожалел подругу по рюмке и ударил ее ножом под Новосибирском

5 июня 2024, 04:48
Фото: полиция Новосибирской области
В Мошковском районе после пьянки мужчина ножом ранил в живот свою сожительницу, следует из сообщения областного управления полиции.

В Мошковском районе задержан мужчина, ударивший ножом свою сожительницу. 46-летнюю не имеющую постоянного места жительства раненую женщину увезли в больницу.

Сотрудники районной полиции восстановили картину происшествия: днем во вторник, 4 июня, потерпевшая со своим 39-летним приятелем устроили пьянку в сторожевом доме, стоящем недалеко от автотрассы «Сибирь».

Внезапно между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Подозреваемый схватил попавшийся под руку нож и пырнул свою подругу в живот.

На допросе выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.

Забор из хлама перессорил жителей центрального района Новосибирска
Узнать подробнее
Читайте также:
Штрафов на полмиллиона рублей накопил в колонии житель Новосибирской области230 тысяч вернут обманутой по телефону пенсионерке из Новосибирской областиМэрия извинилась за ночной ремонт улиц в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Происшествия#Новосибирск#Полиция#Преступление#Ранение#Мошковский район
Подпишитесь
Справляет нужду и грубит: сосед-мигрант терроризирует жителей дома в Новосибирске
Сегодня, 08:51
Правила перевозок нарушал владелец сгоревшего под Новосибирском автобуса
Сегодня, 08:50
Пушкин «оплатит» самым умным проезд в новосибирском метро
Сегодня, 07:57
Бывшего главного борца с коррупцией оставили в СИЗО в Новосибирске
Сегодня, 06:58
10 млн рублей пообещали киллерам за убийство бизнесмена из Новосибирска
Сегодня, 04:08
Бывший уголовник сбил пешеходов после скандала на дороге в Новосибирске
Сегодня, 02:50
"