Собутыльник не пожалел подругу по рюмке и ударил ее ножом под Новосибирском

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
В Мошковском районе задержан мужчина, ударивший ножом свою сожительницу. 46-летнюю не имеющую постоянного места жительства раненую женщину увезли в больницу.
Сотрудники районной полиции восстановили картину происшествия: днем во вторник, 4 июня, потерпевшая со своим 39-летним приятелем устроили пьянку в сторожевом доме, стоящем недалеко от автотрассы «Сибирь».
Внезапно между мужчиной и женщиной произошел конфликт. Подозреваемый схватил попавшийся под руку нож и пырнул свою подругу в живот.
На допросе выяснилось, что подозреваемый ранее уже привлекался к уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе областного управления полиции.