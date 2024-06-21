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Ранение

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2024
В ДНР прооперировали раненого при атаке дрона чиновника из Новосибирска
21 июня, 10:48
Собутыльник не пожалел подругу по рюмке и ударил ее ножом под Новосибирском
В Мошковском районе после пьянки мужчина ножом ранил в живот свою сожительницу, следует из сообщения областного управления полиции.
5 июня, 04:48
Незнакомец ударил ножом новосибирца у вокзала — его вычислили по камерам в метро
17 мая, 03:47
2023
Похороны погибшего в Крыму срочника прошли в Новосибирске
В Новосибирске прошли похороны 20-летнего срочника, отправленного в Крым, где он погиб от ранения в голову в результате обстрела.
10 октября 2023, 02:30
В Бердске школьница принесла на урок осколок снаряда с СВО
В одной из бердских школ в Новосибирской области проходит акция «Армейский чемоданчик». Дети приносят на уроки семейные реликвии и рассказывают истории своих родственников.
20 февраля 2023, 03:30
Жителям Новосибирска кто-то сообщает по телефону, что их близкие в зоне СВО погибли
Информацией об этом поделилась администрация Куйбышевского района Новосибирска.
16 января 2023, 10:56
2022
Новосибирец потерял руку на СВО, закрыв собой сослуживца от обстрела
27 октября 2022, 12:13

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