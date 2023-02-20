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В Бердске школьница принесла на урок осколок снаряда с СВО

20 февраля 2023, 03:30
Фото: berdsk-bn.ru
Так выглядел осколок
В одной из бердских школ в Новосибирской области проходит акция «Армейский чемоданчик». Дети приносят на уроки семейные реликвии и рассказывают истории своих родственников.

Ученица 7-го класса Полина принесла в музей школы награды дедушки, который участвовал в Великой Отечественной войне. Также девочка принесла личные вещи братьев, участвующих в спецоперации, сообщают «Бердские новости».

Среди вещей был осколок снаряда. Школьница рассказала, что он срезал дерево диаметром 20 сантиметров в зоне СВО. Бойцы были вынуждены доставать осколок всем экипажем. Брат Полины привез его домой в качестве трофея в прошлом году.

Также девочка рассказала, что ее старший брат Иван окончил военный институт с красным дипломом. Будучи курсантом, он принимал участие в Параде Победы в Новосибирске. Мужчина служит в роте почетного караула.

Средний брат Андрей был участником СВО, но получит травму при стрельбе из артиллерийского орудия под Черниговым. Он награжден медалью за Отвагу.

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#Эмилия Губарева#Зона СВО#Участник СВО#Ранение#Общество#Новосибирск#Бердск
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