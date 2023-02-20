В Бердске школьница принесла на урок осколок снаряда с СВО

Среди вещей был осколок снаряда. Школьница рассказала, что он срезал дерево диаметром 20 сантиметров в зоне СВО. Бойцы были вынуждены доставать осколок всем экипажем. Брат Полины привез его домой в качестве трофея в прошлом году.