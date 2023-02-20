В Бердске школьница принесла на урок осколок снаряда с СВО

Posted Сегодня, 03:30
Published Сегодня, 03:30
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Ученица 7-го класса Полина принесла в музей школы награды дедушки, который участвовал в Великой Отечественной войне. Также девочка принесла личные вещи братьев, участвующих в спецоперации, сообщают «Бердские новости».
Среди вещей был осколок снаряда. Школьница рассказала, что он срезал дерево диаметром 20 сантиметров в зоне СВО. Бойцы были вынуждены доставать осколок всем экипажем. Брат Полины привез его домой в качестве трофея в прошлом году.
Также девочка рассказала, что ее старший брат Иван окончил военный институт с красным дипломом. Будучи курсантом, он принимал участие в Параде Победы в Новосибирске. Мужчина служит в роте почетного караула.
Средний брат Андрей был участником СВО, но получит травму при стрельбе из артиллерийского орудия под Черниговым. Он награжден медалью за Отвагу.
Напомним, ранее пустую коробку вместо iPhone выиграла девочка в Новосибирске. Ребенок впала в истерику после вскрытия коробки.