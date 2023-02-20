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Published Сегодня, 01:45

Modified Сегодня, 01:47

Updated Сегодня, 01:47

«Неужели есть такие наивные»: в Новосибирске девочка выиграла коробку от iPhone

20 февраля 2023, 01:45
Фото: АСТ-54
Коробка была пустая

Пустую коробку от iPhone 11 выиграла девочка в Новосибирске

Пустую коробку вместо iPhone выиграла девочка в Новосибирске, о чем говорится в ВК-группе «АСТ-54».

Как рассказала женщина в посте, ее 12-летняя дочь поучаствовала в лотерее в ТЦ «Река» на Большевистской. Там стоял игровой автомат с продукцией APPLE.

На автомате висит табличка, что вся техника там оригинальная. Девочка выиграла в автомате iPhone 11 Pro Max.

«Но счастье было недолгим, потому что после вскрытия выяснилось, что коробка пустая!» — поделилась автор поста.

По словам матери, ее дочка очень сильно расстроилась. Женщина просит помощи в привлечении к ответственности недобросовестных бизнесменов. В комментариях новосибирцы отнеслись к ситуации нейтрально:

«Ребёнок знает что такое айфон 11, и ничего о реальном мире»;
«После выйгрыша надо звонить ответственным за аппарат и только тогда вы получите ваш приз. Но, к вашему разочарованию, если телефон и будет, то китайской копией, ибо настоящий ставить в такие автоматы попросту не выгодно)»;
«Неужели есть такие наивные люди, которые рассчитывают достать в таком автомате настоящий айфон???»;
«Вы действительно думаете что можно выиграть айфон за 25руб?»;
«Ребенок поучил урок. Что в лотереи играть не стоит. Кстати довольно не дорогой урок. Это начало получения финансовой грамотности».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена* 

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#Эмилия Губарева#Телефон#Выигрыш#Дети#Общество#Город#Новосибирск
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