Posted Сегодня, 01:45
Published Сегодня, 01:45
Modified Сегодня, 01:47
Updated Сегодня, 01:47
Как рассказала женщина в посте, ее 12-летняя дочь поучаствовала в лотерее в ТЦ «Река» на Большевистской. Там стоял игровой автомат с продукцией APPLE.
На автомате висит табличка, что вся техника там оригинальная. Девочка выиграла в автомате iPhone 11 Pro Max.
«Но счастье было недолгим, потому что после вскрытия выяснилось, что коробка пустая!» — поделилась автор поста.
По словам матери, ее дочка очень сильно расстроилась. Женщина просит помощи в привлечении к ответственности недобросовестных бизнесменов. В комментариях новосибирцы отнеслись к ситуации нейтрально:
«Ребёнок знает что такое айфон 11, и ничего о реальном мире»;
«После выйгрыша надо звонить ответственным за аппарат и только тогда вы получите ваш приз. Но, к вашему разочарованию, если телефон и будет, то китайской копией, ибо настоящий ставить в такие автоматы попросту не выгодно)»;
«Неужели есть такие наивные люди, которые рассчитывают достать в таком автомате настоящий айфон???»;
«Вы действительно думаете что можно выиграть айфон за 25руб?»;
«Ребенок поучил урок. Что в лотереи играть не стоит. Кстати довольно не дорогой урок. Это начало получения финансовой грамотности».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*
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