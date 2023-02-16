В Новосибирске 16-летняя девочка болевым приемом отбила телефон у серийного грабителя

Инцидент произошел в декабре прошлого года в микрорайоне ОбьГЭС. На остановке «Ветлужская» из автобуса вышла 16-летняя девочка. За ней в автобусе следил 40-летний мужчина. Вышел он вместе с подростком и спрятался за остановку.