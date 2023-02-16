В Новосибирске 16-летняя девочка болевым приемом отбила телефон у серийного грабителя

Posted Сегодня, 05:07
Published Сегодня, 05:07
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Updated Сегодня, 05:09
Инцидент произошел в декабре прошлого года в микрорайоне ОбьГЭС. На остановке «Ветлужская» из автобуса вышла 16-летняя девочка. За ней в автобусе следил 40-летний мужчина. Вышел он вместе с подростком и спрятался за остановку.
Было уже темно и безлюдно. Новосибирец вырвал у школьницы телефон и побежал. Однако девушка не растерялась и схватила мужчину за ногу, применив болевой прием.
От испуга грабитель испугался и выбросил мобильник. Затем он скрылся в неизвестном направлении. Вскоре его нашли. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.
Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит 4 года колонии. После нападения поступок девушки был на слуху у каждого.
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