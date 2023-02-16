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Posted Сегодня, 05:07

Published Сегодня, 05:07

Modified Сегодня, 05:09

Updated Сегодня, 05:09

В Новосибирске 16-летняя девочка болевым приемом отбила телефон у серийного грабителя

16 февраля 2023, 05:07
Фото: 1MI
Девушка отбила телефон у взрослого мужчины
Девочка-подросток дала отпор грабителю, который позарился на ее телефон в Новосибирске. Она применила болевой прием и обезвредила врага.

Инцидент произошел в декабре прошлого года в микрорайоне ОбьГЭС. На остановке «Ветлужская» из автобуса вышла 16-летняя девочка. За ней в автобусе следил 40-летний мужчина. Вышел он вместе с подростком и спрятался за остановку.

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Было уже темно и безлюдно. Новосибирец вырвал у школьницы телефон и побежал. Однако девушка не растерялась и схватила мужчину за ногу, применив болевой прием.

От испуга грабитель испугался и выбросил мобильник. Затем он скрылся в неизвестном направлении. Вскоре его нашли. Выяснилось, что ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности.

Против него возбуждено уголовное дело, ему грозит 4 года колонии. После нападения поступок девушки был на слуху у каждого.

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#Эмилия Губарева#Кража#Телефон#Общество#Криминал#Город#Новосибирск
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