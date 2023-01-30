В Новосибирске спасая свой смартфон девочка избила серийного грабителя

Posted Сегодня, 03:43
Published Сегодня, 03:43
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Updated Сегодня, 03:46
Это произошло еще 15 декабря 2022 года на остановке «Ветлужская». Мужчина выследил 16-летнюю девочку, когда она вышла из автобуса, и попытался отнять у нее смартфон. Но неожиданно для всех она дала воришке отпор.
«Чтобы спасти свой гаджет девочка схватила 40-летнего крепкого грабителя за ногу и применила болевой прием. В страхе он выбросил телефон и убежал», — пояснила представитель ведомства Аягоз Ашимова.
В полицию о попытке ограбления заявила мама ребенка. По горячим следам нашли виновного. Оказалось, он не раз привлекался за кражу.
Мужчина снова под стражей. Возбудили против него очередное дело.
Напомним, ранее житель Читы пытался с пистолетом ограбить банк в Кировском районе Новосибирска. Однако его спугнула кассир, которая на удивление «радушно» его встретила.