Ограбление банка в Новосибирске: вора своим спокойствием отпугнула кассир

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:51
Updated Сегодня, 09:51
Парень выбрал своей целью офис банка в Кировском районе города. Заявился в здание с пистолетом и начал вымогать деньги у кассира.
Но женщина, не моргнув глазом, нажала тревожную кнопку и завела с недо-грабителем душевную беседу. Такой поворот событий его обескуражил – он сбежал.
Неудачливого читинца нашли правоохранители и задержали. Он арестован, против него возбудили уголовное дело не о краже, а о разбое. За это грозит до 8 лет тюрьмы и штраф в 500 000 рублей.
Напомним, похожая история произошла в Новосибирске 8 ноября 2022 года и тоже в Кировском районе. Однако в том случае грабителю удалось осуществить преступный замысел, и нашли его не сразу.