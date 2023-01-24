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Posted Сегодня, 09:29

Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:51

Updated Сегодня, 09:51

Ограбление банка в Новосибирске: вора своим спокойствием отпугнула кассир

Сегодня, 09:29
Фото: 1MI
Пугливого мужчину задержали за попытку ограбить банк в Новосибирске

В Новосибирске читинец с пистолетом пытался ограбить банк

Полиция задержала 18-летнего жителя Читы, пытавшегося ограбить банк в Новосибирске. Об этом сообщает ГУ МВД региона со ссылкой на Ирину Волк.

Парень выбрал своей целью офис банка в Кировском районе города. Заявился в здание с пистолетом и начал вымогать деньги у кассира.

Но женщина, не моргнув глазом, нажала тревожную кнопку и завела с недо-грабителем душевную беседу. Такой поворот событий его обескуражил – он сбежал.

Неудачливого читинца нашли правоохранители и задержали. Он арестован, против него возбудили уголовное дело не о краже, а о разбое. За это грозит до 8 лет тюрьмы и штраф в 500 000 рублей.

Напомним, похожая история произошла в Новосибирске 8 ноября 2022 года и тоже в Кировском районе. Однако в том случае грабителю удалось осуществить преступный замысел, и нашли его не сразу.

Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить отделение "Сбербанка" в Новосибирске
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#Алина Шефер#Грабеж#Банк#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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