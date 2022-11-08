atas.info
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить отделение "Сбербанка" в Новосибирске

Сегодня, 11:51
Фото: 1MI
Мужчина угрожает пистолетом
Преступник вошел в офис отделения банка и, угрожая кассиру предметом, очень похожим на пистолет, потребовал выдать ему деньги. Удалось ли грабителю завладеть деньгами, неизвестно: правоохранители об этом ничего не говорят.

Попытка ограбления или само ограбление произошло в отделении "Сбербанка" на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска. 

Полицейские через мессенджеры известили о случившемся жителей близлежащих домов и попросили помощи у горожан в розыске подозреваемого.   

Нападавшему примерно 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, был одет в куртку с серо-синими вставками и черно-белыми надписями и серую шапку. На лице была медицинская маска. 

Тех, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, просят связаться по телефону с правоохранительными органами: 

(383)232-15-51; +7913-918-93-00; +7913-938-25-96 

Ранее «Atas» сообщал об ограблении супермаркета в Новосибирске.

Читайте также:
Бездомный ограбил прохожего на 19 тысяч рублей в Заельцовском парке НовосибирскаВ Новосибирске водитель открыл огонь после замечания активистов “СтопХам”В Новосибирске судят рецидивиста, напавшего с ножом на работника шиномонтажки Вчера, 13:05
#Общество#Город#Криминал#Новосибирск#Сбербанк#Ограбление#Пистолет
Подпишитесь
Общественник Мезенцев просит Генпрокуратуру отменить перекрытие улицы Ленина
Вчера, 12:44
Мост на Сибревкома в Новосибирске так и не открыли 7 ноября на 96-летие
Вчера, 16:35
Новосибирский элитный батальон «Вега» отправят на фронт в декабре
Сегодня, 09:57
Маковецкий и Максакова собрали аншлаг в Новосибирске после дебоша в самолете
Вчера, 15:19
Демидовский рельс 19-ого века держит ЛЭП в Буграх Новосибирской области
Вчера, 17:59
Кто станет новым заместителем мэра Новосибирска
Вчера, 12:38