Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить отделение "Сбербанка" в Новосибирске

Попытка ограбления или само ограбление произошло в отделении "Сбербанка" на улице Зорге в Кировском районе Новосибирска.
Полицейские через мессенджеры известили о случившемся жителей близлежащих домов и попросили помощи у горожан в розыске подозреваемого.
Нападавшему примерно 25-30 лет, рост около 170 сантиметров, был одет в куртку с серо-синими вставками и черно-белыми надписями и серую шапку. На лице была медицинская маска.
Тех, кто располагает информацией о личности или местонахождении подозреваемого, просят связаться по телефону с правоохранительными органами:
(383)232-15-51; +7913-918-93-00; +7913-938-25-96
Ранее «Atas» сообщал об ограблении супермаркета в Новосибирске.