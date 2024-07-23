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Сбербанк

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2024
Что делать, если возникла просрочка по кредиту, объяснил специалист
Не всегда бывает финансовая возможность выплачивать кредит: что делать, если возникли просрочки по платежу, ответил вице-президент Сбербанка Кирилл Дёмин.
23 июля, 09:30
Масштабный сбой в работе Сбера произошел в Новосибирске
3 июля, 02:54
«Хотел помочь полиции»: новосибирец, стрелявший петардами в банке, объяснил причину
19 марта, 13:33
Хулиган, едва не спаливший петардами новосибирский Сбербанк, попал на видео
История с хулиганом, бросавшим петарды в здании «Сбербанка», получила продолжение. Нарушитель общественного порядка попал на видео.
19 марта, 13:10
В новосибирском Сбербанке прогремели взрывы
Одно из отделений Сбербанка в Новосибирске оцепили полиция и сотрудники Росгвардии. В итоге, посетителям пришлось пережить несколько неприятных минут.
19 марта, 10:40
Улыбка помогла новосибирцу стать вторым в РФ по биометрии
22 января, 06:34
2023
График работы Сбербанка 1 и 2 января — в какие офисы идти новосибирцам
31 декабря 2023, 12:00
График работы Сбербанка 31 декабря — когда новосибирцам нужно спешить к банкоматам
31 декабря 2023, 11:00
2022
Вооруженный пистолетом мужчина пытался ограбить отделение "Сбербанка" в Новосибирске
8 ноября 2022, 11:51
Сбербанк закрыл офис в Академгородке и центре Новосибирска
9 сентября 2022, 10:19
Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25%
17 марта 2022, 08:37

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