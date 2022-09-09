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Сбербанк закрыл офис в Академгородке и центре Новосибирска

Сегодня, 17:19
Фото: 1MI
В Новосибирске закрываются отделения Сбербанка на Вокзальной магистрали и Академгородке.

Отделение возле Новосибирского государственного университета в Академгородке по улице Ильича, 6 уже закрыли. Офис на улице Вокзальная магистраль, 16 в центре города будет работать до 16 сентября. 

В пресс-службе «Сбербанка» уточнили, что они регулярно закрывают офисы, которые имеют маленькую проходимость. Однако людей они без банковских услуг не оставляют – рядом с такими местами всегда есть более крупный офис с большим штатом.

При этом два филиала тоже закрылись на площади Калинина и на улице Серебренниковской.

Стоит отметить, что в банке теперь можно воспользоваться услугой дистанционно, чтобы сотрудник приехал в удобное место и оформил все необходимое.

#Александр Кондратьев#Общество#Новосибирск#Академгородок#Банк#Сбербанк
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