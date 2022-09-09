Сбербанк закрыл офис в Академгородке и центре Новосибирска

Отделение возле Новосибирского государственного университета в Академгородке по улице Ильича, 6 уже закрыли. Офис на улице Вокзальная магистраль, 16 в центре города будет работать до 16 сентября.
В пресс-службе «Сбербанка» уточнили, что они регулярно закрывают офисы, которые имеют маленькую проходимость. Однако людей они без банковских услуг не оставляют – рядом с такими местами всегда есть более крупный офис с большим штатом.
При этом два филиала тоже закрылись на площади Калинина и на улице Серебренниковской.
Стоит отметить, что в банке теперь можно воспользоваться услугой дистанционно, чтобы сотрудник приехал в удобное место и оформил все необходимое.