Улыбка помогла новосибирцу стать вторым в РФ по биометрии

Posted Сегодня, 06:34
Published Сегодня, 06:34
Modified Сегодня, 06:50
Updated Сегодня, 06:50
Как сообщает пресс-служба Сбербанка, сибиряк оплатил 72 покупки благодаря биометрии и стал вторым в стране по её использованию. Система позволяет считывать параметры лица и провести транзакции без карты.
Исследование показало, что россияне совершают благодаря биометрии как регулярные, так и дорогостоящие покупки ювелирных украшений и электроники. Сервис можно подключить через приложение «Сбербанк Онлайн», выбрав платежную карту и создать свой код безопасности.
Напомним, что новосибирцы смогут оплатить проезд в метро взглядом уже в следующем году.