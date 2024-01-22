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Posted Сегодня, 06:34

Published Сегодня, 06:34

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Новосибирец оплатил покупки с помощью улыбки

Улыбка помогла новосибирцу стать вторым в РФ по биометрии

22 января 2024, 06:34
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Новосибирец оплатил покупки с помощью улыбки

Житель Новосибирской области стал вторым в России по использованию биометрии

Житель Новосибирска оплатил товары только благодаря своей улыбке. Сервис Сбербанка «Оплата улыбкой» позволяет совершать бесконтактные платежи.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, сибиряк оплатил 72 покупки благодаря биометрии и стал вторым в стране по её использованию. Система позволяет считывать параметры лица и провести транзакции без карты.

Исследование показало, что россияне совершают благодаря биометрии как регулярные, так и дорогостоящие покупки ювелирных украшений и электроники. Сервис можно подключить через приложение «Сбербанк Онлайн», выбрав платежную карту и создать свой код безопасности.

Напомним, что новосибирцы смогут оплатить проезд в метро взглядом уже в следующем году.

Оплата взглядом станет возможна в метро Новосибирска уже в 2025 году
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#Экономика#Общество#Новосибирск#Сбербанк#Александр Ляхов#Услуги#Бесконтактная оплата
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