Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25%

Posted 17 марта 2022, 08:37
Published 17 марта 2022, 08:37
Modified 17 сентября 2022, 07:18
Updated 17 сентября 2022, 07:18
Ключевая ставка была повышена почти в два раза — с 9,5 до 20%. Конечно, граждане принялись массово снимать деньги с депозитов и скупать валюту. Но банки предложили россиянам другой вариант повысить доходы — увеличили проценты по вкладам. Данное предложение позволит гражданам защитить свои сбережения от инфляции, а банкам поможет сохранить ликвидность на необходимом уровне. Более того, в целях повышения лояльности клиентов ЦБ отменил налог на вклады 2021 и 2022 годов.
В Новосибирске более 60 банков, и у каждого есть свои выгодные предложения для вкладчиков. Мы собрали информацию по крупнейшим учреждениям региона, которые имеют разветвленную сеть отделений и филиалов.
В Новосибирске более 70 отделений »Сбербанка». Все они сегодня работают в обычном режиме и активно принимают вклады от населения.
Напомним, »Сбер» за последний период дважды повышал ставки по своим сберегательным продуктам. Сначала это произошло 28 февраля — тогда банк повысил ставки до 16%. А с 1 марта руководство учреждения объявило о максимальной ставке в размере 21%.
«Со 2 марта в рублях максимальная ставка по „СберВклад Прайм“ составит 21% на срок от 1 до 3 месяцев. „Классический СберВклад“ на тот же срок можно разместить под 20%», — сказано в релизе кредитного учреждения.
Валютные вкладчики тоже получили хорошее предложение. Им обещают 4% годовых при вложенной сумме от 1 тысячи долларов, 5% — при сумме от 10 тысяч и 6% — от 100 тысяч долларов.
С 1 марта «Газпромбанк» объявил об увеличении процентных ставок для банковских вкладов физических лиц. Так, «Ваш успех» теперь стал намного выгоднее — 8,1 — 15,5% годовых (для сроков 91, 181 и 367 дней). Для более долгих сроков повышение не предусмотрено. Отмечается, что минимальная сумма для данного продукта — не менее 50 тысяч рублей.
«Копить» теперь обещает 7,7 — 17,2% годовых. Процентная ставка выросла для вложений на сроки 91,181 и 367 дней. При этом онлайн-оформление добавит клиенту дополнительный 0,1 процентный пункт. Также доходность может повысить и участие в программе лояльности «Процент+». Минимальная сумма — от 100 тысяч рублей. При этом, выбрав оформление онлайн, можно обойтись малой суммой — от 15 тысяч рублей.
Также банк предлагает повышенный ставки по накопительным счетам: «Трать и копи» (14,5%) и «Управляй процентом» (17%), «Накопительный счет» (15%).
«Совкомбанк» — один из банков, который попал под самые жесткие санкции США и Евросоюза. Несмотря на это, учреждение в числе первых пересмотрело условия по вкладам и предложило клиентам весьма высокие проценты.
Так, 28 февраля 2022 года банк повысил ставку по сберегательному продукту «Оптимальный». Разместив на три месяца сумму от 50 тысяч рублей, вкладчик получит до 23% годовых. Однако тут есть ограничения по пополнению.
Валютный вклад «Максимальный доход», открытый на срок 365 дней, принесет владельцу до 8% годовых. Минимальная сумма депозита — от 500 долларов США. Сроки от 3 месяцев до 3 лет. Действуют ограничения по взносам и снятию.
Рублевый вклад «Волшебная зима с Халвой» теперь приносит 10-11% годовых. Минимальное вложение — 50 тысяч рублей. Оформляется на период от 2 месяцев до 1 года. Действуют ограничения по пополнению.
ВТБ тоже порадовал своих вкладчиков, увеличив проценты по депозитам. Причем как в рублях, так и в валюте. Рублевые вложения теперь можно положить на хранение под 21 процент годовых. При этом в банке отмечают, что снять и пополнить средства в течение договорного периода нельзя.
Валютные вложения увеличатся на 8% (в долларах) и 7% (в евро). Также есть новости и для владельцев накопительного счета «Сейф» — ставка на него увеличится автоматически.
«Этот счет пользуется повышенной популярностью у клиентов: с момента запуска продукта в декабре клиенты ВТБ открыли порядка 400 тысяч таких счетов, в том числе 130 тысяч — после последнего повышения ставки 28 февраля», — уточнили в пресс-службе офиса в Москве.
Помимо этого, повысили ставки по депозитам для предпринимателей. Теперь они составляют 18,8% и 2,8% в рублях и долларах соответственно.
В «ОТП Банке» предлагают открыть вклад через мобильное приложение в онлайн-формате. В частности, самую максимальную ставку теперь (с 4 марта) имеет рублевый сберпродукт «Для своих» — 23% годовых. Однако уточняется, что данный процент можно получить только при размещении депозита на три месяца. Если же срок договора составляет шесть месяцев, то процент уже ниже на 3 пункта. Минимум, который граждане могут положить на счет — 10 тысяч рублей.
Также в «ОТП Банке» один из самых высоких процентов по валютным вкладам. Так, продукт под названием «Выгодный» обещает вкладчикам до 10% годовых при условии, что срок депозита не превысит трех месяцев. Минимальная сумма размещения при этом — 50 тысяч долларов. Можно положить как минимум 10 тысяч долларов, но тогда годовой процент составит лишь 8%.
3 марта в учреждении сообщили, что меняются условия по депозитам для предпринимателей. Так, продукты «Классика» и «Комфорт» повысились до 18,01% и 17,96% соответственно. Для розничных клиентов банк «Открытие» тоже повысил ставки. Теперь максимум в линейке сберегательных продуктов достигает 9,2% в зависимости от разновидности. Так, указанный процент могут получить владельцы вкладов «Надежный» и «Надежный партнер». По другим вкладам клиенты получат максимум 9% годовых.
Кроме того, по накопительному счету «Моя копилка» теперь можно получить до 7% годовых, сообщили в кредитном учреждении.
Самый популярный вклад «Почта Банка» — «Горячий сезон» — теперь предлагает клиентам повышенную ставку в 22%. Новшество действует с 3 марта 2022 года. У продукта очень гибкие ограничения по сумме — вложения могут составлять от 50 тысяч до 10 миллионов рублей.
Также повышены проценты на остаток по сберегательному счету — до 18. Правда, это новшество не касается пенсионеров (если только у них не подключен пакет «Почетный клиент»), а только вкладчиков в возрасте от 14 до 22 лет.
«Россельхозбанк» с 1 марта этого года повысил ставку до 20% по рублевым депозитам при условии, что оно совершается на срок 3-6 месяцев. В отношении накопительных счетов действует ставка 17.5%. Валютные депозиты тоже принесут повышенный доход. Долларовые — до 6% в евро — до 4%.
Со 2 марта в «Тинькофф» действуют новые проценты по депозитам. По стандартной ставке они выросли с 6,5% до 10%. А по повышенной — с 7% до 18%. При условии, что клиент заключает договор на три месяца. Размещение на период от 4 до 6 месяцев принесет вкладчикам до 9% и 15% соответственно. Новшества касаются вновь прибывших клиентов, а также те, кто решил продлить договор с банком после 2 марта, сообщается в релизе учреждения.