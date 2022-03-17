Вклады с самой высокой ставкой сегодня до 25%

В «ОТП Банке» предлагают открыть вклад через мобильное приложение в онлайн-формате. В частности, самую максимальную ставку теперь (с 4 марта) имеет рублевый сберпродукт «Для своих» — 23% годовых. Однако уточняется, что данный процент можно получить только при размещении депозита на три месяца. Если же срок договора составляет шесть месяцев, то процент уже ниже на 3 пункта. Минимум, который граждане могут положить на счет — 10 тысяч рублей.