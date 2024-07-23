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Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:32

Updated Сегодня, 09:32

Что делать, если у вас долги

Что делать, если возникла просрочка по кредиту, объяснил специалист

23 июля 2024, 09:30
Фото: 1MI
Что делать, если у вас долги

Что делать, если возникла просрочка по кредиту, объяснили новосибирцам

Не всегда бывает финансовая возможность выплачивать кредит: что делать, если возникли просрочки по платежу, ответил вице-президент Сбербанка Кирилл Дёмин.

Возникли проблемы — идите в банк

Если вы осознаете, что ваш заработок падает или же у вас уже возникли трудности с финансами, лучшего всего сразу обратиться в банк и объяснить ситуацию, что выплачивать задолженность вовремя вы больше не можете.

Многие думают, что обращение ничего вам не даст, однако это не так. И клиент и банк одинаково заинтересованы в выплате кредита. Замалчивание проблемы ни к чему хорошему не приведет: долги будут копиться и дальше, а расплачиваться с ними станет труднее. Санкции банк вводить не будет, а наоборот, поможет в решении вопроса. По этой причине и существуют превентивные предложения по реструктуризации.

Банк поможет решить проблему с долгамиБанк поможет решить проблему с долгами
Банк поможет решить проблему с долгами
Фото: 1MI

Программы поддержки — что это

В сложной жизненной ситуации клиент может выбрать поддержку от банка или от государства. К кому обращаться, вы выбираете уже сами. Одними из распространенных вариантов являются снижение ежемесячного платежа (но увеличивается срок кредита) или кредитные каникулы (отсрочка). Это касается банковских предложений, а вот из законных существуют следующие варианты:

  • Ипотечные каникулы по 353-ФЗ. Они помогают снизить выплаты по кредиту на жилье, но причины должны быть серьезными и перечисленными в перечень: получение инвалидности, потеря работы и другие.
  • Кредитные каникулы по 353-ФЗ. В этом случае платежи приостанавливаются. Важно доказать документально падение дохода более чем на 30%.
  • Кредитные каникулы по 377-ФЗ. Ими пользуются военнослужащие и их семьи. Платежи также «замораживаются» на какое-то время.
Для клиента есть несколько поддержекДля клиента есть несколько поддержек
Для клиента есть несколько поддержек
Фото: 1MI

Финал — решение проблемы или банкротство

«Интерес банка — урегулировать вопрос, не доводя до банкротства. Банкротство — последняя стадия, когда все остальные инструменты уже испробованы и не помогли. При этом, если говорить о банкротстве в судебном порядке, то это сложная, длительная и дорогостоящая процедура и для банка, и для клиента», — рассказывает директор Департамента по работе с проблемными активами Кирилл Дёмин.

Резюмируем, что проблему с просроченными платежами нужно решать по мере ее поступления. Банк, вместе с клиентом, найдет выгодное решение и поможет решить вопрос, чтобы каждый остался при своем.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Долг#Сбербанк#Деньги#Банк
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