Что делать, если возникла просрочка по кредиту, объяснил специалист

Многие думают, что обращение ничего вам не даст, однако это не так. И клиент и банк одинаково заинтересованы в выплате кредита. Замалчивание проблемы ни к чему хорошему не приведет: долги будут копиться и дальше, а расплачиваться с ними станет труднее. Санкции банк вводить не будет, а наоборот, поможет в решении вопроса. По этой причине и существуют превентивные предложения по реструктуризации.