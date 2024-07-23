Что делать, если возникла просрочка по кредиту, объяснил специалист

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Если вы осознаете, что ваш заработок падает или же у вас уже возникли трудности с финансами, лучшего всего сразу обратиться в банк и объяснить ситуацию, что выплачивать задолженность вовремя вы больше не можете.
Многие думают, что обращение ничего вам не даст, однако это не так. И клиент и банк одинаково заинтересованы в выплате кредита. Замалчивание проблемы ни к чему хорошему не приведет: долги будут копиться и дальше, а расплачиваться с ними станет труднее. Санкции банк вводить не будет, а наоборот, поможет в решении вопроса. По этой причине и существуют превентивные предложения по реструктуризации.
В сложной жизненной ситуации клиент может выбрать поддержку от банка или от государства. К кому обращаться, вы выбираете уже сами. Одними из распространенных вариантов являются снижение ежемесячного платежа (но увеличивается срок кредита) или кредитные каникулы (отсрочка). Это касается банковских предложений, а вот из законных существуют следующие варианты:
«Интерес банка — урегулировать вопрос, не доводя до банкротства. Банкротство — последняя стадия, когда все остальные инструменты уже испробованы и не помогли. При этом, если говорить о банкротстве в судебном порядке, то это сложная, длительная и дорогостоящая процедура и для банка, и для клиента», — рассказывает директор Департамента по работе с проблемными активами Кирилл Дёмин.
Резюмируем, что проблему с просроченными платежами нужно решать по мере ее поступления. Банк, вместе с клиентом, найдет выгодное решение и поможет решить вопрос, чтобы каждый остался при своем.