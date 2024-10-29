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Долг

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Октябрь
Житель Новосибирска погасил долг в 300 тысяч ради свадьбы
В Новосибирске мужчине пришлось погасить долг, чтобы поехать на свадьбу, передают приставы.
29 октября, 03:47
Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице — что сделали приставы
Автомобиль УАЗ найденный судебными приставами на территории гобольницы Новосибирска может быть продан, если владелец не погасит долг в размере 631 000 рублей.
25 октября, 03:05
Компания «Метро МиР» просит у мэрии Новосибирска 200 млн для покрытия долгов
Строители подземных сооружений задолжали скандальному подрядчику работ на станции метро «Спортивная», сообщают гражданские активисты.
8 октября, 12:43
Горе-родителей из Новосибирска отправили работать в ритуальные услуги за долги
В Новосибирске горе-родителей заставили работать из-за полумиллионного долга по алиментам, сообщают приставы.
1 октября, 02:14
Сентябрь
Сибирячка с четырьмя «вышками» стала жертвой альфонса и работает вебкам-моделью
У девушки четыре высших образования, диссертация, долгое время она занимала хорошую должность в Сибирской продовольственной компании. Но потом что-то пошло не так — она влюбилась. О последствиях прекрасного чувства она рассказала сама.
18 сентября, 06:50
Долги новосибирской компании выставили на торги за 25 млрд рублей
Дебиторская задолженность ООО «Углетранс» выставлена на торги, приобрести их можно за 25,54 млрд рублей, информация опубликована конкурсным управляющим.
16 сентября, 11:11
Август
Водитель-лихач получил 68 штрафов за езду не по правилам в Новосибирске
Новосибирского водителя штрафовали десятки раз за езду не по правилам, подробности дали в ГУ ФССП.
26 августа, 01:57
Заблокированы счета подрядчика капремонта Октябрьского моста в Новосибирске
Основной подрядчик капитального ремонта Октябрьского моста должен бюджету более 100 млн рублей
20 августа, 12:59
В лесу искали приставы отца-алиментщика из Новосибирской области
Должника по алиментам нашли в лесу Новосибирской области, подробности дали судебные приставы.
15 августа, 02:21
Июль
С бывших зеков добились 1,4 млн за нападение на новосибирского таксиста спустя 17 лет
Более миллиона рублей компенсации выплатили бывшие зеки за нападение на новосибирского таксиста, сообщили судебные приставы.
30 июля, 03:25
Что делать, если возникла просрочка по кредиту, объяснил специалист
Не всегда бывает финансовая возможность выплачивать кредит: что делать, если возникли просрочки по платежу, ответил вице-президент Сбербанка Кирилл Дёмин.
23 июля, 09:30
Долг в 6 млн из-за повышения на работе погасила женщина из Новосибирска
В Новосибирске должница расплатилась с долгами после предстоящего повышения на работе, рассказали приставы.
4 июля, 03:52
Май
5 миллионов взыскали с новосибирца за незаконно проданную квартиру
С 44-летнего новосибирца удалось взыскать 4 млн 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службе судебных приставов.
8 мая, 05:30
Миллионный долг погасил вернувшийся с вахты новосибирец
41-летний житель Колыванского района Новосибирской области длительное время не желал оплачивать долг в 977 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.
2 мая, 04:38
Апрель
Миллион рублей задолжал налоговой актер из Новосибирска Кологривый
Никита Кологривый имеет долг свыше миллиона рублей: этот факт всплыл в СМИ.
29 апреля, 14:54
Вахтовиков «кинул» на 16 млн работодатель из Новосибирска
После вмешательства новосибирской прокуратуры сотрудники ООО «Современные логистические решения» получили свои зарплаты — всего 16,3 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
23 апреля, 10:48
Уголовное дело сподвигло новосибирца выплатить долг по алиментам
Мужчина задолжал своему ребенку около миллиона рублей, и в итоге чуть не угодил на скамью подсудимых, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.
23 апреля, 04:57
Более 33 млн рублей взыскала мэрия Новосибирска со строительной компании «Дискус»
23 апреля, 04:20
Долг за услуги ЖКХ превысил 1,3 млрд рублей в Новосибирской области
Жители Новосибирской области остались должны за коммунальные услуги более 1,3 миллиарда рублей, пишет РБК Новосибирск.
21 апреля, 05:09
Приставы нашли и арестовали автомобиль, проходящий по делу о ДТП. Владелец его прятал
«Тойота Карина» подлежала аресту по делу о возмещении ущерба за ДТП в размере 184 тысяч рублей, но виновник аварии скрыл машину.
16 апреля, 10:54

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