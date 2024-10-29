Сибирячка с четырьмя «вышками» стала жертвой альфонса и работает вебкам-моделью

У девушки четыре высших образования, диссертация, долгое время она занимала хорошую должность в Сибирской продовольственной компании. Но потом что-то пошло не так — она влюбилась. О последствиях прекрасного чувства она рассказала сама.