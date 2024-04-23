Уголовное дело сподвигло новосибирца выплатить долг по алиментам

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В Новосибирске мужчина только после возбуждения уголовного дела решил рассчитаться с крупным долгом по алиментам — житель Октябрьского района задолжал своему ребенку около миллиона рублей.
В пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов рассказали, что 31-летний отец длительное время спустя рукава относился к своей обязанности выплачивать определенную сумму на содержание своего ребенка. Не помогали даже многочисленные административные наказания.
Но в марте 2024 года ему сообщили о возбуждении уголовного дела по статье, подразумевающей ответственность за неуплату средств на содержание детей. Максимальное наказание, грозившее ему — год лишения свободы.
Оценив нерадостные перспективы, новосибирец решил все-таки выполнить свой отцовский долг и заплатил необходимую сумму. Уголовное дело было прекращено.