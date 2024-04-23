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Новосибирец долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела

Уголовное дело сподвигло новосибирца выплатить долг по алиментам

23 апреля 2024, 04:57
Фото: 1MI

Новосибирец долг по алиментам только после возбуждения уголовного дела

Мужчина задолжал своему ребенку около миллиона рублей, и в итоге чуть не угодил на скамью подсудимых, сообщили в пресс-службе управления федеральной службы судебных приставов по Новосибирской области.

В Новосибирске мужчина только после возбуждения уголовного дела решил рассчитаться с крупным долгом по алиментам — житель Октябрьского района задолжал своему ребенку около миллиона рублей.

В пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов рассказали, что 31-летний отец длительное время спустя рукава относился к своей обязанности выплачивать определенную сумму на содержание своего ребенка. Не помогали даже многочисленные административные наказания.

Но в марте 2024 года ему сообщили о возбуждении уголовного дела по статье, подразумевающей ответственность за неуплату средств на содержание детей. Максимальное наказание, грозившее ему — год лишения свободы.

Оценив нерадостные перспективы, новосибирец решил все-таки выполнить свой отцовский долг и заплатил необходимую сумму. Уголовное дело было прекращено.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Долг#Алименты#Уголовное дело#Судебные приставы
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