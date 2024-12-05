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Posted 5 декабря, 09:21

Published 5 декабря, 09:21

Modified 5 декабря, 09:23

Updated 5 декабря, 09:23

Работа приставов

В Новосибирске арестовали вертолетные двигатели за долг в 825 тысяч долларов

5 декабря 2024, 09:21
Фото: ГУФССП России по Новосибирской области. Работа приставов
В Новосибирской области судебные приставы арестовали два вертолетных двигателя ТВ3-117ВМА из-за значительной задолженности организации.

Долг в размере 825 000 долларов США возник, когда заказчик не произвел оплату за выполненные подрядчиком ремонтные работы. При этом заказчик не предъявил претензий по качеству оказанных услуг, что делает этот случай особенно любопытным с юридической точки зрения.

Компания-подрядчик, не получившая оплату за свои услуги, обратилась в суд с иском о взыскании долга. Помимо основной суммы, подрядчик потребовал также компенсации в виде неустойки в размере 34 100 долларов США, а также возмещения расходов на уплату государственной пошлины, которые составили 200 000 рублей. Суд поддержал требования истца и вынес решение в его пользу, после чего исполнительный документ был передан в службу судебных приставов.

Судебные приставы незамедлительно приступили к исполнению решения суда и наложили арест на два вертолетных двигателя, которые находились на хранении у взыскателя. Важно отметить, что арестованное имущество не будет продано, если должник в течение 30 дней погасит долг. В противном случае двигатели будут переданы в специализированную организацию для реализации, а вырученные средства направятся на погашение задолженности.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Долг#Приставы#Задолженность
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