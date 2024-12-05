В Новосибирске арестовали вертолетные двигатели за долг в 825 тысяч долларов

Компания-подрядчик, не получившая оплату за свои услуги, обратилась в суд с иском о взыскании долга. Помимо основной суммы, подрядчик потребовал также компенсации в виде неустойки в размере 34 100 долларов США, а также возмещения расходов на уплату государственной пошлины, которые составили 200 000 рублей. Суд поддержал требования истца и вынес решение в его пользу, после чего исполнительный документ был передан в службу судебных приставов.