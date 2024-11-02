В Новосибирске приставы опечатали студенческое кафе в СибГУТИ

В ходе судебного разбирательства представитель кафе признала вину и отметила, что часть нарушений уже устранена, однако некоторые пункты все еще нуждаются в доработке. В настоящее время в кафе проводятся ремонтные работы, которые должны быть завершены в течение двух недель. Суд, учитывая ситуацию, принял решение о приостановлении работы кафе на 30 дней.