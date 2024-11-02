В Новосибирске приставы опечатали студенческое кафе в СибГУТИ

Posted 2 ноября, 12:05
Published 2 ноября, 12:05
Modified 2 ноября, 12:07
Updated 2 ноября, 12:07
Входную дверь кафе опечатали, чтобы избежать его преждевременного открытия, после проведенной проверки. Причиной стало выявленное нарушение санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) в ходе проверки Роспотребнадзора.
В ходе судебного разбирательства представитель кафе признала вину и отметила, что часть нарушений уже устранена, однако некоторые пункты все еще нуждаются в доработке. В настоящее время в кафе проводятся ремонтные работы, которые должны быть завершены в течение двух недель. Суд, учитывая ситуацию, принял решение о приостановлении работы кафе на 30 дней.
Информация о причинах приостановки работы подтверждается данными Роспотребнадзора, который выявил девять нарушений, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. В числе нарушений были указаны отсутствие протоколов лабораторных исследований, недостаточная организация технологических процессов, отсутствие специального моечного оборудования и несоответствующие условия для доставки пищевых продуктов.
«Мы начали ремонт, но не успели завершить его до получения предписания», — объяснила сотрудница столовой СибГУТИ. Она также добавила, что арендатор помещения уже планирует завершить все работы и подать ходатайство о восстановлении деятельности.