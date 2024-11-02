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Posted 2 ноября, 12:05

Published 2 ноября, 12:05

Modified 2 ноября, 12:07

Updated 2 ноября, 12:07

Приставы у столовой

В Новосибирске приставы опечатали студенческое кафе в СибГУТИ

2 ноября 2024, 12:05
Фото: ГУФССП по Новосибирской области. Приставы у столовой
Судебные приставы приостановили деятельность студенческой столовой «Связь» в СибГУТИ. Там выявили нарушения санитарных условий, сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.

Входную дверь кафе опечатали, чтобы избежать его преждевременного открытия, после проведенной проверки. Причиной стало выявленное нарушение санитарно-эпидемиологических норм (СанПиН) в ходе проверки Роспотребнадзора.

В ходе судебного разбирательства представитель кафе признала вину и отметила, что часть нарушений уже устранена, однако некоторые пункты все еще нуждаются в доработке. В настоящее время в кафе проводятся ремонтные работы, которые должны быть завершены в течение двух недель. Суд, учитывая ситуацию, принял решение о приостановлении работы кафе на 30 дней.

Информация о причинах приостановки работы подтверждается данными Роспотребнадзора, который выявил девять нарушений, касающихся санитарно-эпидемиологических требований. В числе нарушений были указаны отсутствие протоколов лабораторных исследований, недостаточная организация технологических процессов, отсутствие специального моечного оборудования и несоответствующие условия для доставки пищевых продуктов.

«Мы начали ремонт, но не успели завершить его до получения предписания», — объяснила сотрудница столовой СибГУТИ. Она также добавила, что арендатор помещения уже планирует завершить все работы и подать ходатайство о восстановлении деятельности.

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#Алина Гурицкая#Образование#Новосибирск#Роспотребнадзор#Нарушения#Судебные приставы#СибГУТИ#СанПиН
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