Похожего на шефа Ивлева алиментщика ищут приставы — смотрим фото

Posted 20 сентября, 03:53
Published 20 сентября, 03:53
Modified 20 сентября, 03:55
Updated 20 сентября, 03:55
Судебные приставы ищут отца-должника из села Плотниково. Игорь Понаровский — отец двух детей от разных браков. Первому ребенку, 13-летней дочери, он должен 1,5 млн рублей, 8-летнему сыну — почти 700 тысяч. Мать должника помогает скрываться своему сыну.
Понаровский одно время жил в Новосибирске. В качестве наказания его уже привлекали к общественным работам. Но алименты выплачивать он так и не начал. Сейчас он живет с новой женщиной. Отца-должника объявили в розыск. В социальных сетях пользователи заметили, что злостный алиментщик чем-то похож на известного повара Ивлева.
Если вы знаете любые подробности о жизни Игоря Понаровского, позвоните по телефонам: +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 241-07-64, +7 913-749-11-36.