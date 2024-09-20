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Posted 20 сентября, 03:53

Published 20 сентября, 03:53

Modified 20 сентября, 03:55

Updated 20 сентября, 03:55

Похожего на шефа Ивлева алиментщика ищут приставы Новосибирска

Похожего на шефа Ивлева алиментщика ищут приставы — смотрим фото

20 сентября 2024, 03:53
Фото: Алина Гурицкая. atas.info

Похожего на шефа Ивлева алиментщика ищут приставы Новосибирска

44-летний мужчина не участвует в жизни двух детей, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.

Судебные приставы ищут отца-должника из села Плотниково. Игорь Понаровский — отец двух детей от разных браков. Первому ребенку, 13-летней дочери, он должен 1,5 млн рублей, 8-летнему сыну — почти 700 тысяч. Мать должника помогает скрываться своему сыну.

Понаровский одно время жил в Новосибирске. В качестве наказания его уже привлекали к общественным работам. Но алименты выплачивать он так и не начал. Сейчас он живет с новой женщиной. Отца-должника объявили в розыск. В социальных сетях пользователи заметили, что злостный алиментщик чем-то похож на известного повара Ивлева.

Если вы знаете любые подробности о жизни Игоря Понаровского, позвоните по телефонам: +7 (383) 241-07-06, +7 (383) 241-07-64, +7 913-749-11-36.

Фото: ГУФССП России по Новосибирской области
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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Алименты
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