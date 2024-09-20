Похожего на шефа Ивлева алиментщика ищут приставы — смотрим фото

Понаровский одно время жил в Новосибирске. В качестве наказания его уже привлекали к общественным работам. Но алименты выплачивать он так и не начал. Сейчас он живет с новой женщиной. Отца-должника объявили в розыск. В социальных сетях пользователи заметили, что злостный алиментщик чем-то похож на известного повара Ивлева.