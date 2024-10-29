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Приставы

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Октябрь
Житель Новосибирска погасил долг в 300 тысяч ради свадьбы
В Новосибирске мужчине пришлось погасить долг, чтобы поехать на свадьбу, передают приставы.
29 октября, 03:47
Должник из Новосибирска спрятал «буханку» в горбольнице — что сделали приставы
Автомобиль УАЗ найденный судебными приставами на территории гобольницы Новосибирска может быть продан, если владелец не погасит долг в размере 631 000 рублей.
25 октября, 03:05
Нелегальную шашлычную у ЦУМа снесли в Новосибирске
В Новосибирске избавились от нелегальной точки общепита, сообщают в ГУ ФССП.
23 октября, 04:51
Мать похитила сына и увезла его от отца за тысячи километров: что стало с ребенком
Приставы нашли похищенного ребенка в Новосибирске — они вернули несовершеннолетнего отцу в Казань, сообщили в ГУФССП по Новосибирской области.
21 октября, 11:50
Сентябрь
Водитель-нарушитель лишился 125 тысяч за превышение скорости в Новосибирске
В Новосибирске оштрафовали водителя, который злостно нарушал скоростной режим, сообщили судебные приставы.
30 сентября, 02:17
Женщина попыталась передать наркотики подсудимому прямо в суде — что ей будет
В здании Кировского районного суда Новосибирска женщина попыталась передать наркотики подсудимому, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
20 сентября, 07:51
Август
Водитель-лихач получил 68 штрафов за езду не по правилам в Новосибирске
Новосибирского водителя штрафовали десятки раз за езду не по правилам, подробности дали в ГУ ФССП.
26 августа, 01:57
В лесу искали приставы отца-алиментщика из Новосибирской области
Должника по алиментам нашли в лесу Новосибирской области, подробности дали судебные приставы.
15 августа, 02:21
Июль
С бывших зеков добились 1,4 млн за нападение на новосибирского таксиста спустя 17 лет
Более миллиона рублей компенсации выплатили бывшие зеки за нападение на новосибирского таксиста, сообщили судебные приставы.
30 июля, 03:25
Остался без ребенка и квартиры злостный неплательщик алиментов из Новосибирска
В Новосибирске отец не платил алименты своему ребенку, за что лишился квартиры, подробнее рассказали судебные приставы.
26 июля, 02:56
Фиктивный брак обернулся для новосибирца большими проблемами и долгами
Мужчина из Новосибирской области оспаривает отцовство, так как у него накопился большой долг по алиментам, подробнее рассказали судебные приставы.
24 июля, 02:21
Долг в 6 млн из-за повышения на работе погасила женщина из Новосибирска
В Новосибирске должница расплатилась с долгами после предстоящего повышения на работе, рассказали приставы.
4 июля, 03:52
Июнь
Горе-мать шестерых детей сбежала из-за долгов по алиментам под Новосибирском
Сбежавшую многодетную мать нашли в Новосибирской области: она скрылась, чтобы не платить алименты, подробности сообщили в ГУ ФССП.
24 июня, 01:52
Прощай, «Али-Баба»: восточное кафе закрыли приставы на новосибирском Хилке
Киоск под названием «Али-Баба» представлял собой металлический павильон, сейчас он опечатан, рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Новосибирской области.
18 июня, 11:43
Дорожный штраф выплатит новосибирским приставам террорист из «Крокуса» Мирзоев*
Судебные приставы намерены взыскать с террориста Далерджона Мирзоева* 2 тысячи рублей, этот штраф был выписан сотрудниками Госавтоинспекции по Брянской области, это следует из информации сайта судебных приставов.
10 июня, 04:01
Май
Горе-мать пятерых детей арестовали в Новосибирской области за неуплату алиментов
В Новосибирской области мать не выплачивала алименты на детей: как итог, ее арестовали, сообщили ГУ ФССП России.
28 мая, 02:29
98 штрафов накопил автомобильный перекупщик из Новосибирска
В Новосибирске мужчина выплатил почти сотню штрафов судебным приставам, о чем сообщили в ведомстве.
22 мая, 02:18
5 миллионов взыскали с новосибирца за незаконно проданную квартиру
С 44-летнего новосибирца удалось взыскать 4 млн 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службе судебных приставов.
8 мая, 05:30
Миллионный долг погасил вернувшийся с вахты новосибирец
41-летний житель Колыванского района Новосибирской области длительное время не желал оплачивать долг в 977 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по региону.
2 мая, 04:38
Апрель
Приставы взыскали с новосибирца 300 тысяч за сбитого пешехода
Приставы арестовали банковские счета должника-уклониста. На один из них в какой-то момент упала крупная сумма. Ее оказалось достаточно, чтобы погасить долг перед потерпевшей.
10 апреля, 06:50

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