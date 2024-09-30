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Posted 30 сентября, 02:17

Published 30 сентября, 02:17

Modified 30 сентября, 02:19

Updated 30 сентября, 02:19

Новосибирцу пришлось платить штраф

Водитель-нарушитель лишился 125 тысяч за превышение скорости в Новосибирске

30 сентября 2024, 02:17
Фото: 1MI
Новосибирцу пришлось платить штраф
В Новосибирске оштрафовали водителя, который злостно нарушал скоростной режим, сообщили судебные приставы.

В отношении новосибирца возбудили 122 исполнительных производства. Все они были связаны с нарушениями правил дорожного движения.

Водитель, которому 43 года, оплачивать штрафы не собирался. Тогда у него арестовали счета в банках.

Как итог, нарушителю все равно пришлось платить за нарушения ПДД, в особенности за превышение скоростного режима. Общая сумма расходов составила 125 тысяч рублей. Пьяная женщина за рулем лишилась автомобиля и пошла работать.

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#Эмилия Губарева#Общество#Транспорт#Новосибирск#Приставы#Штраф
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