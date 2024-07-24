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Дети не получают законные деньги

Фиктивный брак обернулся для новосибирца большими проблемами и долгами

24 июля 2024, 02:21
Фото: Изображение Midjourney
Дети не получают законные деньги
Мужчина из Новосибирской области оспаривает отцовство, так как у него накопился большой долг по алиментам, подробнее рассказали судебные приставы.

Жителю Чулымского района грозит уголовная ответственность за невыплату алиментов на троих детей. По словам мужчины, 10 лет назад он заключил с женщиной фиктивный брак, который ни на что его не обязывал, а был лишь формальностью. Больше он со своей женой не виделся.

Позже выяснилось, что на нем висит долг в размере 1 млн рублей по алиментам на трех детей. Оказалось, что за эти года женщина стала матерью, а в отцы записала своего мужа по документам.

Родительницу лишили прав, органы опеки требовали алиментов от отца, а приставы начали исполнительное производство о взыскании алиментов. Тогда мужчина обратился в суд, чтобы доказать, что дети не его. Сейчас проводится генетическая экспертиза на отцовство. Пока производство о взыскании долга приостановлено.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Алименты#Приставы#Чулым
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