Фиктивный брак обернулся для новосибирца большими проблемами и долгами

Жителю Чулымского района грозит уголовная ответственность за невыплату алиментов на троих детей. По словам мужчины, 10 лет назад он заключил с женщиной фиктивный брак, который ни на что его не обязывал, а был лишь формальностью. Больше он со своей женой не виделся.