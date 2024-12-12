Новосибирец накопил штрафы почти на 600 тысяч рублей

Posted 12 декабря, 12:25
Published 12 декабря, 12:25
Modified 12 декабря, 12:50
Updated 12 декабря, 12:50
В Новосибирске сотрудники автоинспекции остановили водителя Mazda Demio. Выяснилось, что мужчина не оплатил 134 штрафа за нарушение ПДД. В отделении судебных приставов выяснилось, что кроме этих штрафов мужчина также не погасил некоторые другие задолженности.
А также стало известно, что ранее мужчина продал Toyota Platz, но не снял автомобиль с учета. Из-за этого на его имя поступали штрафы нового владельца.
В отношении сибиряка было возбуждено почти 160 исполнительных производств. Приставы наложили арест на личный мобильный телефон мужчины, а также решается вопрос о лишении должника водительских прав.
Ранее региональная прокуратура сообщила о росте коррупционных преступлений в том числе и среди сотрудников ГАИ.