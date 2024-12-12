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Posted 12 декабря, 12:25

Published 12 декабря, 12:25

Modified 12 декабря, 12:50

Updated 12 декабря, 12:50

Новосибирец накопил штрафы почти на 600 тысяч рублей

Новосибирец накопил штрафы почти на 600 тысяч рублей

12 декабря 2024, 12:25
Фото: 1MI.
Житель Новосибирска оказался должником по более чем 100 штрафам ГИБДД. Кроме дорожных штрафов у сибиряка обнаружили также другие неоплаченные задолженности. По сообщению регионального ГУФССП.

В Новосибирске сотрудники автоинспекции остановили водителя Mazda Demio. Выяснилось, что мужчина не оплатил 134 штрафа за нарушение ПДД. В отделении судебных приставов выяснилось, что кроме этих штрафов мужчина также не погасил некоторые другие задолженности.

А также стало известно, что ранее мужчина продал Toyota Platz, но не снял автомобиль с учета. Из-за этого на его имя поступали штрафы нового владельца.

В отношении сибиряка было возбуждено почти 160 исполнительных производств. Приставы наложили арест на личный мобильный телефон мужчины, а также решается вопрос о лишении должника водительских прав.

Ранее региональная прокуратура сообщила о росте коррупционных преступлений в том числе и среди сотрудников ГАИ.

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#София Самарина#Общество#Транспорт#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Россия#Гибдд#Приставы#Сибирь
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