Новосибирец накопил штрафы почти на 600 тысяч рублей

В Новосибирске сотрудники автоинспекции остановили водителя Mazda Demio. Выяснилось, что мужчина не оплатил 134 штрафа за нарушение ПДД. В отделении судебных приставов выяснилось, что кроме этих штрафов мужчина также не погасил некоторые другие задолженности.