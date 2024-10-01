Горе-родителей из Новосибирска отправили работать в ритуальные услуги за долги

Posted 1 октября, 02:14
Published 1 октября, 02:14
Modified 1 октября, 02:16
Updated 1 октября, 02:16
40-летних женщину и мужчину лишили родительских прав, а ребенка отправили в приемную семью. Биологических родителей обязали выплачивать алименты, однако делать они это не спешили.
У них накопился долг в 520 тысяч рублей. Их уже привлекали к исправительным работам за долги на полгода. Однако это не сподвигло супругов их выплачивать.
Должникам снова назначали обязательные работы — женщине 20 часов, а мужчине 30. Они будут трудиться в ритуальных услугах.
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