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Posted 1 октября, 02:14

Published 1 октября, 02:14

Modified 1 октября, 02:16

Updated 1 октября, 02:16

Родители вышли на работу

Горе-родителей из Новосибирска отправили работать в ритуальные услуги за долги

1 октября 2024, 02:14
Фото: Эмилия Губарева. atas.info
Родители вышли на работу
В Новосибирске горе-родителей заставили работать из-за полумиллионного долга по алиментам, сообщают приставы.

40-летних женщину и мужчину лишили родительских прав, а ребенка отправили в приемную семью. Биологических родителей обязали выплачивать алименты, однако делать они это не спешили.

У них накопился долг в 520 тысяч рублей. Их уже привлекали к исправительным работам за долги на полгода. Однако это не сподвигло супругов их выплачивать.

Должникам снова назначали обязательные работы — женщине 20 часов, а мужчине 30. Они будут трудиться в ритуальных услугах.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Долг#Алименты#Деньги
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