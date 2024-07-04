Долг в 6 млн из-за повышения на работе погасила женщина из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
Modified Сегодня, 03:54
Updated Сегодня, 03:54
Жительница Новосибирска задолжала 6 млн 797 тысяч рублей юрлицу. Она имела заработок в Москве. Тогда ее деньги начали удерживать из зарплаты. На счет стали ежемесячно поступать суммы от 100 тысяч рублей.
Задолженность снизилась до 5,9 млн рублей, в том числе за исполнительный сбор женщина должна была отдать 400 рублей.
Погасить долг ее сподвигло повышение на работе. Чтобы не опозориться перед коллегами, она выплатила всю сумму полностью.