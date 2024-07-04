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Posted Сегодня, 03:52

Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 03:54

Updated Сегодня, 03:54

Долга больше нет

Долг в 6 млн из-за повышения на работе погасила женщина из Новосибирска

4 июля 2024, 03:52
Фото: Изображение Midjourney
Долга больше нет
В Новосибирске должница расплатилась с долгами после предстоящего повышения на работе, рассказали приставы.

Жительница Новосибирска задолжала 6 млн 797 тысяч рублей юрлицу. Она имела заработок в Москве. Тогда ее деньги начали удерживать из зарплаты. На счет стали ежемесячно поступать суммы от 100 тысяч рублей.

Задолженность снизилась до 5,9 млн рублей, в том числе за исполнительный сбор женщина должна была отдать 400 рублей.

Погасить долг ее сподвигло повышение на работе. Чтобы не опозориться перед коллегами, она выплатила всю сумму полностью.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Долг#Приставы#Деньги
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