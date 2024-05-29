Раскрыты подробности преступного выбивания долга женщиной в Новосибирской области

Эта история началась в июле прошлого года: местная жительница заняла у Пилипенко 125 тысяч рублей. В качестве залога она предложила свой выпущенный 30 лет назад автомобиль Mitsubishi Eterna и оставила расписку. Должница обязалась вернуть всю сумму частями до апреля 2024 года.