Раскрыты подробности преступного выбивания долга женщиной в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
Жительница Купинского района Диана Пилипенко сядет на скамью подсудимых после чересчур активной попытки получить денежный долг со своей знакомой. Женщину будут судить по статье уголовного кодекса, подразумевающей ответственность за самоуправство, рассказали в региональном судебном департаменте.
Эта история началась в июле прошлого года: местная жительница заняла у Пилипенко 125 тысяч рублей. В качестве залога она предложила свой выпущенный 30 лет назад автомобиль Mitsubishi Eterna и оставила расписку. Должница обязалась вернуть всю сумму частями до апреля 2024 года.
Однако кредитор получила только 12 500 рублей, последняя выплата случилась в сентябре. Устав ждать возврата денег, 3 февраля нынешнего года обвиняемая явилась домой к своей должнице, прихватив двух подруг.
В итоге Пилипенко два раза ударила знакомую по голове, придавила ее коленом к полу, вытащила из уха золотую серьгу и забрала у нее смартфон.
Превратившаяся в потерпевшую должница оценила серьгу 585 пробы в пять тысяч, а смартфон — в 10 тысяч рублей.
В ходе следствия Пилипенко свою вину признала, ее дело суд Купинского района начнет в особом порядке рассматривать 25 июня.