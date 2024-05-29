Сильный ветер повалил деревья и оборвал провода в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
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В Новосибирске устраняют последствия дождя и ветра. Как отметили в Единой диспетчерской службе, пострадавших людей во время непогоды не было. Однако по городу прошел настоящий «хаос».
Например, на трех улицах произошел обрыв кабеля и в разных районах упали 14 деревьев. Сильнее всего ветер был на левом берегу, где порывы достигали 20 метров с секунду.
Стоит отметить, что 29 мая стало самым холодным днем в конце мая. В регионе похолодало до +5. Также льет дождь и дует сильный ветер. Такая погода продержится до конца месяца.