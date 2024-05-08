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5 миллионов взыскали с новосибирца за незаконно проданную квартиру

5 миллионов взыскали с новосибирца за незаконно проданную квартиру

8 мая 2024, 05:30
Фото: 1MI
С 44-летнего новосибирца удалось взыскать 4 млн 800 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе регионального Управления федеральной службе судебных приставов.

Мужчина является индивидуальным предпринимателем и проходит процедуру банкротства. При этом он продал свою квартиру, за которую получил указанную сумму. Суд признал договор купли-продажи недействительным, но сибиряк возвращать деньги не желал.

На личных счетах денег обнаружено не было, но у предпринимателя оказался счет, который он использовал для совершения сделок. На этот счет поступили деньги, и нужная сумма была взыскана.

Как оказалось, должник был не в курсе, что судебные приставы вправе списывать задолженность как со счетов физлиц, так и предпринимателей.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Долг#Приставы#Квартира#ФССП#Судебные приставы
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