5 миллионов взыскали с новосибирца за незаконно проданную квартиру

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
Modified Сегодня, 05:32
Updated Сегодня, 05:32
Мужчина является индивидуальным предпринимателем и проходит процедуру банкротства. При этом он продал свою квартиру, за которую получил указанную сумму. Суд признал договор купли-продажи недействительным, но сибиряк возвращать деньги не желал.
На личных счетах денег обнаружено не было, но у предпринимателя оказался счет, который он использовал для совершения сделок. На этот счет поступили деньги, и нужная сумма была взыскана.
Как оказалось, должник был не в курсе, что судебные приставы вправе списывать задолженность как со счетов физлиц, так и предпринимателей.