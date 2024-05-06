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Почти миллион рублей взыскали с кредитного мошенника в Новосибирске

Почти миллион рублей взыскали с кредитного мошенника в Новосибирске

6 мая 2024, 04:56
Фото: 1MI
Уроженец Приморского края жил в столице Сибири и не хотел возвращать полученные незаконно от частного лица деньги, рассказали в пресс-службе регионального управления службы судебных приставов.

С родившегося в Приморском крае, но ныне живущего в Новосибирске мужчины взыскали 915 тысяч рублей за ущерб, нанесенный некоему гражданину при совершении кредитного мошенничества. Как рассказали в пресс-службе областного управления службы судебных приставов, мужчина после возбуждения исполнительного производства скрывался от сотрудников ведомства и даже не появлялся дома.

Приставы установили, что должник владеет тремя грузовиками Scania, которые эксплуатируются на территории Москвы. Введенные в отношении транспорта ограничения на мужчину никакого действия не возымели.

Одна из сотрудниц ФССП установила, что у должника есть несколько банковских счетов, и на одном из них хранится сумма, достаточная для погашения долга. Деньги были арестованы, но новосибирец не спешил расплатиться добровольно.

После этого 855 тысяч рублей в виде долга и 60 тысяч исполнительского сбора были списаны банком, сейчас ущерб пострадавшему возмещен.

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#Юрий Фомиченко#Новосибирск#Мошенник#Приморский край#Пресс-служба
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