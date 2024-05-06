Почти миллион рублей взыскали с кредитного мошенника в Новосибирске

С родившегося в Приморском крае, но ныне живущего в Новосибирске мужчины взыскали 915 тысяч рублей за ущерб, нанесенный некоему гражданину при совершении кредитного мошенничества. Как рассказали в пресс-службе областного управления службы судебных приставов, мужчина после возбуждения исполнительного производства скрывался от сотрудников ведомства и даже не появлялся дома.