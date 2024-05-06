15 млн рублей похитил директор подрядчика при строительстве новосибирского детсада

Posted Сегодня, 03:58
Published Сегодня, 03:58
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Updated Сегодня, 04:50
В Новосибирске Центральный районный суд вынес приговор 39-летнему руководителю ООО «Абсолют». Компания занималась строительством детского сада в поселке Чаны. Согласно выводам суда, с марта 2020 года по декабрь 2021-го похитил у ГКУ НСО «УКС» больше 15 млн рублей. Деньги были присвоены обманным путем.
Директор признал свою вину в полном объеме. В качестве наказания ему дали 3 года условного лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа. Договор можно считать более чем щадящим, поскольку по ч. 4 ст. 159 УК РФ директору грозило до 10 лет лишения свободы.
Деньги ГКУ НСО «УКС» возвращены по результатам рассмотрения в Арбитражном суде.
В 2022 году начали судить экс-директора ГКУ «УКС» Юрия Бутримова. Его обвиняют в махинациях при строительстве детсада в Чанах. Чиновник принял акт о завершении строительства объекта, но по факту работы не были выполнены.