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15 млн рублей похитил директор подрядчика при строительстве новосибирского детсада

15 млн рублей похитил директор подрядчика при строительстве новосибирского детсада

6 мая 2024, 03:58
Фото: Антон Губанов / 1MI
Стройка социального объекта шла по нацпроекту «Демография», деяние классифицировали как мошенничество в особо крупном размере, рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

В Новосибирске Центральный районный суд вынес приговор 39-летнему руководителю ООО «Абсолют». Компания занималась строительством детского сада в поселке Чаны. Согласно выводам суда, с марта 2020 года по декабрь 2021-го похитил у ГКУ НСО «УКС» больше 15 млн рублей. Деньги были присвоены обманным путем.

Директор признал свою вину в полном объеме. В качестве наказания ему дали 3 года условного лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа. Договор можно считать более чем щадящим, поскольку по ч. 4 ст. 159 УК РФ директору грозило до 10 лет лишения свободы.

Деньги ГКУ НСО «УКС» возвращены по результатам рассмотрения в Арбитражном суде.

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В 2022 году начали судить экс-директора ГКУ «УКС» Юрия Бутримова. Его обвиняют в махинациях при строительстве детсада в Чанах. Чиновник принял акт о завершении строительства объекта, но по факту работы не были выполнены.

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