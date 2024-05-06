15 млн рублей похитил директор подрядчика при строительстве новосибирского детсада

Директор признал свою вину в полном объеме. В качестве наказания ему дали 3 года условного лишения свободы и 300 тысяч рублей штрафа. Договор можно считать более чем щадящим, поскольку по ч. 4 ст. 159 УК РФ директору грозило до 10 лет лишения свободы.