Ограбление магазина под Новосибирском попало на видео

"По словам нашего подписчика, на протяжении года эти люди грабят магазины в посёлках Пашино, Мочище, Красный яр и никто не может их поймать. Сегодня ночью ограбили магазины "Мария-ра" в Пашино и Красном Яре", - говорится в подписи к ролику.