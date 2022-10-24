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Ограбление магазина под Новосибирском попало на видео

Сегодня, 15:07
Фото: ВК-сообщество “Инцидент Новосибирск”
грабители в супермаркете под Новосибирском
Видео с ограблением супермаркета опубликовали в ВК-паблике “Инцидент Новосибирск” сегодня, 24 октября.

На кадрах видно, как трое мужчин в масках заходят в магазин. Двое вооружены ломами, один держит в руках большой молоток. Затем злоумышленники разделяются: двое пропадают из объектива, третий перелезает через прилавок и начинает складывать в большой мешок сигареты.

В конце видео возвращается еще один грабитель, он держит в руках такой же мешок, набитый чем-то под завязку.

"По словам нашего подписчика, на протяжении года эти люди грабят магазины в посёлках Пашино, Мочище, Красный яр и никто не может их поймать. Сегодня ночью ограбили магазины "Мария-ра" в Пашино и Красном Яре", - говорится в подписи к ролику.

Ранее воры успели вынести из магазина на площади Ленина в Новосибирске кассу и ценные товары и скрыться до приезда охраны.

#Общество#Происшествия#Криминал#Новосибирская область#Магазин#Ограбление#Видео
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