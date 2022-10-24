Ограбление магазина под Новосибирском попало на видео

На кадрах видно, как трое мужчин в масках заходят в магазин. Двое вооружены ломами, один держит в руках большой молоток. Затем злоумышленники разделяются: двое пропадают из объектива, третий перелезает через прилавок и начинает складывать в большой мешок сигареты.
В конце видео возвращается еще один грабитель, он держит в руках такой же мешок, набитый чем-то под завязку.
"По словам нашего подписчика, на протяжении года эти люди грабят магазины в посёлках Пашино, Мочище, Красный яр и никто не может их поймать. Сегодня ночью ограбили магазины "Мария-ра" в Пашино и Красном Яре", - говорится в подписи к ролику.
Ранее воры успели вынести из магазина на площади Ленина в Новосибирске кассу и ценные товары и скрыться до приезда охраны.