В Новосибирске водитель открыл огонь после замечания активистов “СтопХам”

Активисты увидели, как кроссовер заехал на тротуар и попросили водителя убрать автомобиль, пообещав приклеить на лобовое стекло наклейку, если он этого не сделает. Завязалась перепалка.
Мужчина переставил машину, вышел и полез в драку. Стомхамовцы распылили ему в лицо перцовый балончик. Тогда водитель достал из машины пистолет и выстрелил в асфальт.
"Заявление в полицию написали. Нам потом участковый сказал, что водителя можно привлечь за незаконное применение оружия. Даже не важно какое оно. Травматическое или не травматическое, мы же это знать не можем. А вдруг боевое, а вдруг еще что-то? Вообще просто так выстрельнул", - рассказал журналистам активист Григорий Русиков.
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