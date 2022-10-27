В Новосибирске водитель открыл огонь после замечания активистов “СтопХам”

"Заявление в полицию написали. Нам потом участковый сказал, что водителя можно привлечь за незаконное применение оружия. Даже не важно какое оно. Травматическое или не травматическое, мы же это знать не можем. А вдруг боевое, а вдруг еще что-то? Вообще просто так выстрельнул", - рассказал журналистам активист Григорий Русиков.