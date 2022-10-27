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В Новосибирске водитель открыл огонь после замечания активистов “СтопХам”

Сегодня, 15:53
Фото: Youtube-канал "СтопХам [Новосибирск]"
водитель BMW вооруженный пистолетом
Стрельбой закончилась перепалка водителя BMW X5 c новосибирскими активистами движения “СтопХам”. Видео конфликта, произошедшего во вторник, 25 октября, опубликовано на Youtube-канале движения.

Активисты увидели, как кроссовер заехал на тротуар и попросили водителя убрать автомобиль, пообещав приклеить на лобовое стекло наклейку, если он этого не сделает. Завязалась перепалка.

Мужчина переставил машину, вышел и полез в драку. Стомхамовцы распылили ему в лицо перцовый балончик. Тогда водитель достал из машины пистолет и выстрелил в асфальт.

Конфликт водителя с активистами "СтопХам" закончился стрельбой
Видео: Youtube-канал "СтопХам [Новосибирск]"

"Заявление в полицию написали. Нам потом участковый сказал, что водителя можно привлечь за незаконное применение оружия. Даже не важно какое оно. Травматическое или не травматическое, мы же это знать не можем. А вдруг боевое, а вдруг еще что-то? Вообще просто так выстрельнул", - рассказал журналистам активист Григорий Русиков.

Ранее в Новосибирске расстреляли киоск общепита на ул. Геодезической.

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