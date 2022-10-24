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Киоск с шаурмой расстреляли в Новосибирске

Сегодня, 01:28
Фото: АСТ-54
Выбитые стекла
В Ленинском районе Новосибирска в воскресенье, 23 октября был расстрелян киоск общепита, о чем информируют очевидцы в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

По сообщению автора поста, сам инцидент произошел на улице Геодезической № 2/1. Якобы возле киоска с шаурмой поссорились две компании местных жителей.

Они были пьяные, сказано в записи. В какой-то момент раздались выстрелы, а стрелок зашел в общежитие НГТУ. Туда и вызвали охрану.

«После произошло несколько выстрелов, а вооружённый мужчина зашёл в общежитие НГТУ, куда были вызваны сотрудники ГБР», - рассказывают очевидцы.

В итоге новосибирца забрали правоохранители. Дальнейшее развитие этой истории неизвестно. О пострадавших не сообщается.

Напомним,в Новосибирске ищут стрелков из движущегося автомобиля в Новосибирске. На кадрах, снятых с заднего сиденья автомобиля, виден молодой мужчина за рулем, который в правой руке держит автомат Калашникова. Пассажиры уговаривают его "разок шмальнуть вверх", чтобы проверить, как в салоне будет слышен звук выстрела. В итоге водитель стреляет в открытый люк на крыше машины, а ствольная коробка отлетает прямо в лоб оператору.

#Эмилия Губарева#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#2022#Полиция
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