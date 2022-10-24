Киоск с шаурмой расстреляли в Новосибирске

По сообщению автора поста, сам инцидент произошел на улице Геодезической № 2/1. Якобы возле киоска с шаурмой поссорились две компании местных жителей.
Они были пьяные, сказано в записи. В какой-то момент раздались выстрелы, а стрелок зашел в общежитие НГТУ. Туда и вызвали охрану.
«После произошло несколько выстрелов, а вооружённый мужчина зашёл в общежитие НГТУ, куда были вызваны сотрудники ГБР», - рассказывают очевидцы.
В итоге новосибирца забрали правоохранители. Дальнейшее развитие этой истории неизвестно. О пострадавших не сообщается.
Напомним,в Новосибирске ищут стрелков из движущегося автомобиля в Новосибирске. На кадрах, снятых с заднего сиденья автомобиля, виден молодой мужчина за рулем, который в правой руке держит автомат Калашникова. Пассажиры уговаривают его "разок шмальнуть вверх", чтобы проверить, как в салоне будет слышен звук выстрела. В итоге водитель стреляет в открытый люк на крыше машины, а ствольная коробка отлетает прямо в лоб оператору.