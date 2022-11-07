В Новосибирске судят рецидивиста, напавшего с ножом на работника шиномонтажки

Летом 42-х летний Андрей Здота нанес рабочему мастерской 12 ножевых ран. По заявлениям потерпевшего, нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Конфликт начался из-за отказа сотрудника шиномонтажа разменять крупную купюру. Случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения.
Травмы, причинённые потерпевшему, признали легкими. До больницы мужчина добрался самостоятельно.
Андрей Здота вину признал частично. Обвинения в хулиганстве считает обоснованными, однако уточняет, что намерения убить потерпевшего у него не было.
Ранее Здота привлекался к уголовной ответственности за разбои, грабежи и кражи.
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