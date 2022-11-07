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В Новосибирске судят рецидивиста, напавшего с ножом на работника шиномонтажки

Сегодня, 10:05
Фото: 1MI
Нож в руке
В понедельник 7 ноября состоялось первое заседание по делу о нападении на сотрудника шиномонтажной мастерской в Ленинском районном суде Новосибирска

Летом 42-х летний Андрей Здота нанес рабочему мастерской 12 ножевых ран. По заявлениям потерпевшего, нападавший находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Конфликт начался из-за отказа сотрудника шиномонтажа разменять крупную купюру. Случившееся запечатлели камеры видеонаблюдения.

Травмы, причинённые потерпевшему, признали легкими. До больницы мужчина добрался самостоятельно.  

Андрей Здота вину признал частично. Обвинения в хулиганстве считает обоснованными, однако уточняет, что намерения убить потерпевшего у него не было. 

Ранее Здота привлекался к уголовной ответственности за разбои, грабежи и кражи. 

Новосибирский суд закрыл дело о фейках.

 

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#Общество#Криминал#Новосибирск#Ленинский районный суд#Рецидивист#Андрей Здота#12 ножевых ранений#Шиномонтажная мастерская
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