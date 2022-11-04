Новосибирцы в паблике АСТ-54 «ВКонтакте» обсуждают рассказ бывшего осужденного о вербовке в ЧВК «Вагнер» в тогучинской колонии №14.
Юрий Лучников отсидел 20 лет за убийство. По его словам с октября в исправительном учреждении ведется работа вербовщиками частной военной компании «Вагнер». Они убеждают осужденных вступать в свои ряды для участия в специальной военной операции на Украине. Сам Лучников отказался принять такое предложение, так как срок его наказания уже заканчивался.
«Согласились, их решение. Сенсации не вижу. Закон приняли для лиц с непогашенной судимостью. Пригожин правильно сказал диванным правозащитникам-Берите автоматы и идите вместо них», - комментирует ситуацию в паблике АСТ-54 Марат Баймукашев. Некоторые комментаторы напоминают о «штрафбатах» эпохи Великой Отечественной Войны.
Ранее информацию о том, что в новосибирской колонии № 18, побывал лично руководитель «Вагнера» Евгений Пригожин сообщил редакции Атас.инфо осведомленный источник. В пресс-службе компании «Конкорд» уклончиво ответили на вопрос корреспондента Atas.info о том, приезжал ли Евгений Пригожин в Новосибирск агитировать заключенных вступать в ряды ЧВК «Вагнер», назвав такую информацию «непубличной».
Приезд Евгения Пригожина не подтвердил и не опроверг и Юрий Лучников. По его словам, руководил вербовщиками невысокий мужчина, который слегка картавил.
На сайте ГУФСИН по Новосибирской области 3 ноября размещено сообщение, что в ФКУ ИК-2, 3, 8, 12, 13, 14, 18 ГУФСИН России по Новосибирской области временно приостановлено предоставление длительных и краткосрочных свиданий с осужденными из-за коронавирусной инфекции. Некоторые родственники заключенных связывают карантин со стремлением руководства колоний остановить распространение информации о вербовке заключенных в ряды «Вагнера». Они отмечают, что в женских колониях карантин не объявлен.