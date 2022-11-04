Юрий Лучников отсидел 20 лет за убийство. По его словам с октября в исправительном учреждении ведется работа вербовщиками частной военной компании «Вагнер». Они убеждают осужденных вступать в свои ряды для участия в специальной военной операции на Украине. Сам Лучников отказался принять такое предложение, так как срок его наказания уже заканчивался.