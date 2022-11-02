"Во время визита на территорию не пустили никого из сотрудников, беседу вели малыми группами. Количество завербованных добровольцев везде примерно одинаково – от 200 до 250 человек, про ИК-12 стало известно, что было завербовано 280 человек", - сообщает "Русь сидящая".