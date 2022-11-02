В пресс-службе компании "Конкорд" уклончиво ответили на вопрос корреспондента Atas.info о том, приезжал ли Евгений Пригожин в Новосибирск агитировать заключенных вступать в ряды ЧВК "Вагнер". Ранее информацию о том, что Пригожин побывал к новосибирской колонии № 18, сообщил редакции осведомленный источник.
"Данная информация не является публичной. Пресс-служба не может её предоставить", - сообщили в ответ на редакционный запрос в "Конкорде".
В свою очередь, телеграм-канал "Русь сидящая" сообщает, что представители ЧВК "Вагнер" посетили в Новосибирской области несколько колоний: ИК-2, ИК-8, ИК-12, ИК-13, ИК-14 и ИК-18.
"Во время визита на территорию не пустили никого из сотрудников, беседу вели малыми группами. Количество завербованных добровольцев везде примерно одинаково – от 200 до 250 человек, про ИК-12 стало известно, что было завербовано 280 человек", - сообщает "Русь сидящая".
Ранее мы рассказывали о том, что на маршрутках Новосибирска разместили рекламу ЧВК "Вагнер" с призывом записываться на "высокооплачиваемую" службу.