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Posted 21 июля 2022, 04:05

Published 21 июля 2022, 04:05

Modified 16 августа 2022, 22:35

Updated 16 августа 2022, 22:35

В Новосибирской области простились с погибшим на Украине бойцом "группы Вагнера"

В Новосибирской области простились с погибшим на Украине бойцом "группы Вагнера"

21 июля 2022, 04:05
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Боец ЧВК из деревни Силиш Новосибирской области Иван Начинов погиб в спецоперации на Украине. В четверг, 21 июля, земляки простились с военным.

Как пишет интернет-издание «Знамя труда», Иван был бойцом частной военной компании. О его гибели узнали в Усть-Таркском районе неделю назад.

Похороны организовала администрация района так, как Иван с детства сирота. Когда-то он переехал в деревню из областной столицы с приемной семьей.

Попрощаться с Иваном Начиновым пришли его знакомые, земляки и чиновники. Он погиб в возрасте 32 лет.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Украина#Спецоперация
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