В Новосибирской области простились с погибшим на Украине бойцом "группы Вагнера"

Posted 21 июля 2022, 04:05
Published 21 июля 2022, 04:05
Modified 16 августа 2022, 22:35
Updated 16 августа 2022, 22:35
Как пишет интернет-издание «Знамя труда», Иван был бойцом частной военной компании. О его гибели узнали в Усть-Таркском районе неделю назад.
Похороны организовала администрация района так, как Иван с детства сирота. Когда-то он переехал в деревню из областной столицы с приемной семьей.
Попрощаться с Иваном Начиновым пришли его знакомые, земляки и чиновники. Он погиб в возрасте 32 лет.