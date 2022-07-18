Доброволец из Новосибирской области погиб в боях на Украине

Мужчина вступил в ряды наших солдат добровольно в середине июня, а уже в конце месяца родным сообщили о его гибели. В его колонную прилетел снаряд. Для опознания тела пришлось проводить ДНК-тест и только после результатов анализа родственник смогли получить тело погибшего и назначить дату похорон, пишет районная газета «Кулундинская новь».