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Posted 18 июля 2022, 08:36

Published 18 июля 2022, 08:36

Modified 17 сентября 2022, 07:54

Updated 17 сентября 2022, 07:54

Доброволец из Новосибирской области погиб в боях на Украине

Доброволец из Новосибирской области погиб в боях на Украине

18 июля 2022, 08:36
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Родственники и жители Чистоозерного района Новосибирской области 18 июля попрощались с погибшим в спецоперации 47-летним Владимиром Зайцевым. Сибиряк учувствовал в боях на Украине в качестве добровольца.

Мужчина вступил в ряды наших солдат добровольно в середине июня, а уже в конце месяца родным сообщили о его гибели. В его колонную прилетел снаряд. Для опознания тела пришлось проводить ДНК-тест и только после результатов анализа родственник смогли получить тело погибшего и назначить дату похорон, пишет районная газета «Кулундинская новь».

Церемония прощания с Владимиром Зайцевым состоялась сегодня. В последний путь его проводили жители села Ольгино, откуда он родом, а также представители районной власти.

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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Спецоперация
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