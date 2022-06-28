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Posted 28 июня 2022, 07:01

Published 28 июня 2022, 07:01

Modified 16 августа 2022, 22:32

Updated 16 августа 2022, 22:32

21-летний боец из Новосибирской области погиб на Украине

21-летний боец из Новосибирской области погиб на Украине

28 июня 2022, 07:01
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Боец из Татарского района Вильгельм Калюк погиб на Украине. Прощание с 21-летним молодым человеком пройдет в селе Успенка Казаткульского сельсовета.

В связи с гибелью новосибирца, в Татарском районе 29 июня 2022 объявлен день траура. Об этом сообщают на сайте районной администрации.

«Oн нacтoящий гepoй, кoтopый нaвceгдa ocтaнeтcя для нac вcex пpимepoм мyжecтвa и oтвaги, вepнocти cвoeмy дoлгy. Честно и беззаветно исполняя свой воинский долг, он защищал мирных жителей Донбасса и национальную безопасность России. Гибель Вильгельма – это наша общая утрата и общая боль. Его история навсегда останется в наших сердцах и памяти»,

написано на сайте администрации района.

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