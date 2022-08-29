Рекламу заметили на маршрутке №10. На ней был размещен большой баннер. На рекламе говорилось о наборе кандидатов в частную военную компанию.
В объявлении указано, что для «высокооплачиваемой работы» требуются мужчины в возрасте от 24 лет. Служба будет проходить в ближнем зарубежье. По предположению СМИ, под этой точкой подразумевается зона специальной военной операции (СВО).
Кроме того, в контактах указан номер телефона и адрес сайта. Как пишет «АиФ Новосибирск, страница оказалась недоступной.
Напомним, ранее узнала мужа среди мертвых тел на видео жительница Новосибирска. По словам молодой женщины, о гибели мужа она узнала из YouTube — видео выложили ВСУ 2 мая, а погиб Даниил 30 апреля.