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ЧВК «Вагнер» запустила рекламу на маршрутках в Новосибирске

Сегодня, 10:08
Фото: 1MI

В Новосибирске заметили маршрутку с объявлением о наборе в ЧВК «Вагнер»

В субботу, 28 августа в Новосибирске горожане заметили маршрутное такси, на котором было рекламное объявление с набором в ЧВК «Вагнер».

Рекламу заметили на маршрутке №10. На ней был размещен большой баннер. На рекламе говорилось о наборе кандидатов в частную военную компанию. 

В объявлении указано, что для «высокооплачиваемой работы» требуются мужчины в возрасте от 24 лет. Служба будет проходить в ближнем зарубежье. По предположению СМИ, под этой точкой подразумевается зона специальной военной операции (СВО). 

Кроме того, в контактах указан номер телефона и адрес сайта. Как пишет «АиФ Новосибирск, страница оказалась недоступной. 

Напомним, ранее узнала мужа среди мертвых тел на видео жительница Новосибирска. По словам молодой женщины, о гибели мужа она узнала из YouTube — видео выложили ВСУ 2 мая, а погиб Даниил 30 апреля.  

Узнала мужа среди мертвых тел на видео ВСУ жительница Новосибирска
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