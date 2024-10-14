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Колония

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Октябрь
Военного из Новосибирска отправили в колонию на 6 лет за три побега из части
В Новосибирске военнослужащий получил срок за три самовольных побега из воинской части, о чем сообщила пресс-служба 2-го Восточного окружного военного суда.
14 октября, 07:25
Вечный огонь погаснет в Новосибирске
14 октября, 06:18
Сентябрь
Солдата из Новосибирска отправили в колонию — за что его наказали
В Новосибирске вынесли приговор солдату, который несколько раз убегал в самоволку, сообщили в Восточном окружном военном суде.
10 сентября, 03:18
Август
17 лет в колонии проведет 64-летний педофил, надругавшийся над тремя детьми
В колонию отправили пожилого педофила, подробности дали в Следкоме.
30 августа, 04:32
Депутатский сынок проведет 7 лет в колонии за «пьяное» смертельное ДТП
28 августа, 06:12
Всю семью с ребенком зарезал житель Новосибирска и скрывался 29 лет
Новосибирец выслушал приговор за жестокое убийство, которое он совершил 29 лет назад, сообщили в СКР.
13 августа, 03:31
Запрещенный клад в вагоне с углем для колонии нашли новосибирские оперативники
В колонию в Новосибирской области хотели провести запрещенный клад, подробности сообщили в ГУ ФСИН.
9 августа, 06:02
Июль
Телефоны пытались перебросить через забор тогучинской колонии под Новосибирском
В тогучинскую колонию пытались забросить мобильные телефоны, сообщили в ГУ ФСИН России по Новосибирской области.
25 июля, 02:12
«Летний лагерь» бездомных надоел жителям улицы Блюхера в Новосибирске
В Ленинском районе Новосибирска бездомные граждане поселились возле овощехранилища и теплотрассы на улице Блюхера, беспокоя при этом горожан непрерывными гулянками.
24 июля, 11:46
Июнь
Штрафов на полмиллиона рублей накопил в колонии житель Новосибирской области
В Новосибирской области заключенному мужчине пришлось оплачивать штрафы за нового владельца его автомобиля, следует из сообщения пресс-службы регионального управления Федеральной службы судебных приставов.
4 июня, 11:04
Май
Горе-мать пятерых детей арестовали в Новосибирской области за неуплату алиментов
В Новосибирской области мать не выплачивала алименты на детей: как итог, ее арестовали, сообщили ГУ ФССП России.
28 мая, 02:29
В тюрьму отправили новосибирца за пьяную езду — он попадался трижды
Водителя из Тогучинского района отправили в колонию за пьяную езду, подробности сообщили в прокуратуре.
28 мая, 02:18
Пьяная езда: что грозит новосибирским водителям за вождение в нетрезвом виде
В колонию стали чаще попадать новосибирцы за езду в пьяном виде, сообщают в прокуратуре.
21 мая, 02:35
После убийства в колонии под Новосибирском осужден экс-сотрудник ФСИН
Вынесен приговор за халатность в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии №13, где погиб человек, сообщили в Барабинском районном суде.
16 мая, 03:32
Апрель
Заключенные «Черного дельфина» пожаловались на пытки
23 апреля, 07:50
19-летняя кассирша из Новосибирска попала в колонию за роман со школьником
5 апреля, 03:24
В Новосибирской области вынесли приговор тюремщику-садисту
3 апреля, 02:00
Март
Тест ДНК выдал отчима, от которого забеременела и родила новосибирская школьница
14-летняя девочка забеременела от отчима. Его отцовство удалось определить только после ДНК-теста. Сейчас он наказан по закону.
29 марта, 03:49
Мужчина посадил на цепь своего гостя за отказ стать предпринимателем
Посиделки со спиртным закончились для приятеля незаконным лишением свободы.
26 марта, 04:38
Февраль
Новосибирцев судили три раза за одно преступление — в итоге дали почти 10 лет колонии
22 февраля в Искитимском районном суде Новосибирской области вынесли обвинительный приговор Дмитрию Кремневу и Павлу Седорчуку. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Новосибирской области.
22 февраля, 07:25

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